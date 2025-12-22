Forcam Enisco GmbH

Fertigungsindustrie: Mit neuer App-Generation können Unternehmen Probleme in der Fabrik in Echtzeit lösen und Qualitäten im laufenden Betrieb prüfen

Bild-Infos

Download

Böblingen (ots)

Mit einfach zu integrierenden Fertigungs-Apps bietet FORCAM ENISCO eine neue Software-Generation für digitale Produktion. Die innovativen Lösungen Solve4SF und Quality4SF des Smart-Factory-Experten aus Baden-Württemberg ermöglichen es Fabrikteams, Probleme in Echtzeit zu lösen und Qualitätsprüfungen direkt im laufenden Betrieb durchzuführen - für mehr Flexibilität, Resilienz und Produktivität.

Die neuen Apps basieren auf Microservice-Technologie, die flexible IT-Architekturen ermöglicht.

Solve4SF (Solve for Shopfloor) optimiert als digitales Ticket-System das Zusammenspiel der Teams: Werker lösen am Shopfloor-Terminal Benachrichtigungen aus, Experten reagieren in Echtzeit, und Manager erkennen wiederkehrende Störungen.

(Solve for Shopfloor) optimiert als digitales Ticket-System das Zusammenspiel der Teams: Werker lösen am Shopfloor-Terminal Benachrichtigungen aus, Experten reagieren in Echtzeit, und Manager erkennen wiederkehrende Störungen. Quality4SF (Quality for Shopfloor) digitalisiert Qualitätsprüfungen: Produktionsmitarbeiter erhalten Meldungen, führen Prüfungen papierlos durch, Qualitätsmanager werten die Daten zentral aus.

"Volatile Märkte, unsichere Lieferketten: Der Druck auf Industrieunternehmen wächst", erklärt Oliver Hoffmann, Geschäftsführer Vertrieb von FORCAM ENISCO. "Unsere neue App-Generation bietet einfache und praktikable Lösungen für eine flexiblere und resilientere Fertigung. Die neuen Apps kommen sehr gut am Markt an und sind bei ersten Kunden in der Pilotierung."

Werner Gruber, Geschäftsführer Finanzen, ergänzt: "Wir wollen Unternehmen helfen, ihre Profitabilität zu sichern. Allein durch optimierte Anlagenverfügbarkeit steigern Unternehmen ihre Effizienz zwischen 30 bis 50 Prozent. Ein schneller ROI bedeutet einen enormen Mehrwert bei Fabrikanlagen im Wert von Hunderten von Millionen Euro."

Dr. Ullrich Ochs, Geschäftsführer Technologie erklärt: "Wir erleben einen Paradigmenwechsel: Technologien wie Microservices, Containerisierung und Kubernetes ermöglichen flexiblere IT-Architekturen als je zuvor. Dafür bieten wir eine völlig neue Software-Generation: Unsere Shopfloor-Apps sind einfach zu integrieren und zu skalieren - für eine zukunftssichere Fertigung."

Die erste App auf Microservice-Basis hat FORCAM ENISCO 2024 für digitale Maschinenanbindung auf den Markt gebracht: Die Lösung AC4DC (Asset Connectivity for Data Collection) sorgt für smarte Daten aus unterschiedlichsten Maschinen. Mit AC4DC hat ein großer deutscher Konzern 2025 den Praxisbetrieb in mehreren Werken gestartet.

Mehr zu Solve4SF

Mehr zu Quality4SF

Mehr zu AC4DC