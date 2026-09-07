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devolo stellt die Weichen auf Wachstum: Neue Wi-Fi-Generationen, smarte Software-Lösungen und internationale Expansion im Fokus

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Aachen (ots)

devolo stellt die Weichen für das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte: Die Aachener Spezialisten für Heimvernetzung und Powerline-Technologie kündigen eine Wachstumsinitiative an. Neben neuen Hardware-Generationen auf Basis von Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8 rücken intelligente Softwarelösungen und der gezielte Ausbau internationaler Vertriebsstrukturen in den Mittelpunkt. Um diesen Wachstumskurs flexibel und unabhängig zu beschleunigen, setzt devolo auf neue Instrumente im Finanzierungsmix.

devolo stellt die Weichen für die Zukunft

devolo steht seit über 20 Jahren für intelligente Heimvernetzungslösungen. Sowohl Privat- als auch Geschäftskunden bietet das Unternehmen starke Hardware und Software für effiziente Netzwerke - von Routern über leistungsstarke Mesh-WLAN-Systeme und praktisches Network-Zubehör bis zu maßgeschneiderten Lösungen für AC-Ladepunkte oder Smart Metering.

devolo zählt mit über 50 Millionen verkauften Produkten zu den weltweiten Marktführern und beweist Innovationskraft sowie technische Expertise mit mehr als 1.000 internationalen Testsiegen und Auszeichnungen. Um diese Position nachhaltig zu stärken, stellen die Netzwerkspezialisten aus Aachen derzeit die Weichen für die Zukunft des Unternehmens mit einer umfassenden Wachstumsstrategie. Das gesamte Produktportfolio soll durch Neuentwicklungen ausgebaut werden. Neue Hardware steht dabei ebenso im Fokus wie zusätzliche Softwarelösungen. Außerdem plant devolo eine stärkere Expansion im Ausland.

Konsequente Erweiterung des gesamten Produktportfolios

devolo hat seine Rolle als Komplettanbieter für Privatnutzer und Internet Service Provider in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. Diesen Kurs führt das Unternehmen fort und arbeitet derzeit an Neuentwicklungen über alle Produktgruppen hinweg. Neben dem Ausbau der bewährten Powerline-Technologie planen die Netzwerkspezialisten neue Router-, Repeater- und Mesh-Systeme auf Basis moderner WLAN-Standards wie Wi-Fi 7 und Wi-Fi 8. Auch spezielle Lösungen für den B2B-Bereich befinden sich in Planung.

Der Alltag von Privatpersonen und Unternehmen wird immer vernetzter und abhängiger von einer stabilen Online-Anbindung. Das Team aus Aachen begegnet den Herausforderungen unserer Zeit mit Lösungen, die leistungsstark, flexibel modular erweiterbar und vor allem einfach zu nutzen sind. Das macht starke Netzwerkverbindungen im privaten und gewerblichen Umfeld leicht zugänglich. Weil das auch in Zukunft so bleiben soll, treibt devolo jetzt die Produktentwicklung mit Nachdruck voran.

Ergänzend rückt zukünftig auch die Software-Komponente stärker in den Fokus: devolo baut bestehende Anwendungen weiter aus und arbeitet zusätzlich an neuartigen Lösungen, die auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Performance, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in Netzwerken optimieren.

Expansion: Stärkung des internationalen Vertriebs

devolo blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vernetzung zurück und möchte die gesammelte Expertise in Zukunft international noch stärker ausspielen. Zur Beschleunigung des Wachstums setzt das Unternehmen deshalb auf die Erschließung zusätzlicher europäischer Absatzmärkte und den Ausbau der internationalen Vertriebsstrukturen. Die Markenbekanntheit und Reputation bilden dabei das Fundament für diese Expansion und die Erschließung neuer Umsatzpotenziale.

Neue Wege im Finanzierungsmix: Digitale Unternehmensanleihe über CONDA Capital Market

Bei seinen Wachstumsplänen setzt das Unternehmen auf bewährte Stärken und innovative Produkte - sowie auf neue Möglichkeiten am Kapitalmarkt. Über die regulierte digitale Investment-Plattform CONDA Capital Market gibt devolo eine digitale Unternehmensanleihe heraus.

devolo kombiniert durch diesen Schritt seine etablierte Marktpräsenz und erwiesene Innovationskraft mit modernen Finanzierungsinstrumenten. Das Fundament der Unternehmensentwicklung bilden dabei die Kontinuität in der operativen Führung durch die Gründerfamilie Harbers, die Mehrheitsbeteiligung durch einen erfahrenen Finanzinvestor, erfolgreiche B2B-Referenzen sowie laufende Forschungskooperationen wie das Projekt "GridMaximizer - Phase 2" mit der TH Köln.

Dr. Paul Niederkofler (Managing Partner, SOL Capital Management GmbH) bekräftigt den Kurs: "Als Mehrheitsgesellschafter steht SOL voll und ganz hinter dem Wachstumskurs von devolo. Mit der digitalen Anleihe über CONDA Capital Market erschließt sich devolo - ausgehend von einer Eigenmittelquote inklusive gewährter Gesellschafterdarlehen von rund 67 % (2025) - gezielt einen zusätzlichen, von Banken unabhängigen Finanzierungsweg, um das Wachstumstempo weiter zu erhöhen."

Detaillierte Informationen zu devolo sind online unter https://invest.devolo.de/anleihe zu finden.

Die digitale devolo Anleihe

Genau wie die Netzwerktechnik entwickelt sich auch die Finanzwelt stetig weiter. Dem ECB SAFE Survey der Europäischen Zentralbank zufolge nutzen aktuell nur noch rund 14 % der europäischen KMU aktiv Bankkredite. Private Markets und Crowd-Investing gewinnen zeitgleich an Bedeutung. In der EU existieren mittlerweile 159 autorisierte Crowd-Investing-Plattformen mit rund 1,7 Millionen aktiven Investoren. devolo nutzt diese Entwicklung, um seinen Finanzierungsmix zu diversifizieren. Das Unternehmen sorgt somit für mehr Unabhängigkeit und vor allem Flexibilität bei der Umsetzung der klar formulierten Wachstumspläne.

Rechtliche Hinweise

Risikowarnung: Der Erwerb dieser Anlageform ist mit Risiken verbunden; bis hin zum Totalverlust. Informieren Sie sich vor einem Investment sorgfältig. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anleger ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird empfohlen, individuelle steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Hier erfahren Sie mehr: https://conda-capital.com/risikohinweise/.

Über devolo

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen für Privatkunden und bietet alles aus einer Hand für ein stabiles und zuverlässiges WLAN. Das Portfolio umfasst sichere Router, leistungsstarke Mesh-WLAN-Systeme und praktische Network Accessoires. Hauptprodukt ist devolo Magic - eine Technologie, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Lösungen für Glasfaseranschlüsse. So sorgt devolo für eine zuverlässige, nahtlose Vernetzung im ganzen Zuhause.

Im B2B-Bereich ist devolo ein verlässlicher Partner für internationale Telekommunikationsanbieter, globale Industrieunternehmen, führende Mittelständler und die dynamische Energiebranche: Überall dort, wo sichere und leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo.