Konstruktiver BAG-Prüfbericht zu ambulanten Pauschalen: Pauschalen sind auf Kurs

Bern (ots) - Der Vorstand von H+ Die Spitäler der Schweiz hat FDP-Nationalrätin Regine Sauter als Nachfolgerin von H+ Präsidentin Isabelle Moret nominiert. Die Neubesetzung des Präsidiums erfolgt an der H+ Generalsversammlung am 3. November 2022. Die amtierende H+ Präsidentin Isabelle Moret tritt aufgrund ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat bereits Ende Juni ...

