PARK PLACE TECHNOLOGIES STELLT HYUNE HAND ALS PRESIDENT OF SALES AND MARKETING, CHIEF OF STAFF EIN

Cleveland (ots/PRNewswire)

Hand bringt fast 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensdateninformation und Technologie mit.

Park Place Technologies, das führende globale Unternehmen für Rechenzentren- und Netzwerkoptimierung, hat Hyune Hand als President, Sales and Marketing und Chief of Staff eingestellt. Hand bringt mehr als 27 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Technologie- und Unternehmensdateninformation mit. Sie war in mehreren verschiedenen Geschäftsmodellen erfolgreich, darunter Identitätsmanagement, Bildgebungsinhalte und Dateninhalte. Hand spricht fließend Englisch, Koreanisch und Portugiesisch und verfügt über Erfahrung in der Verwaltung von global weit verzweigten, organisationsintensiven Unternehmen in mehr als 100 Ländern.

Zu Hands Hauptaufgaben als President, Sales and Marketing und Chief of Staff gehören die Förderung des strategischen Wachstums in den Aufgabenbereichen Vertrieb und Marketing von Park Place und die enge Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und CEO Chris Adams als Chief of Staff, um weitere wichtige Projekte für das Unternehmen voranzutreiben.

„Der nachweisbare Erfolg von Hyune Hand – das Management von Kundenportfolios, die Aufrechterhaltung einer Installationsbasis und die strategische Ertragssteigerung – gibt uns volles Vertrauen in ihre Zukunft bei Park Place", bemerkte Adams. „Hyune Hand verstärkt unser Führungsteam mit einer beeindruckenden Führungsdynamik und Kompetenz. Angesichts ihres eindrucksvollen Hintergrunds und ihrer Talente wird Hyune Hand ein wichtiger Akteur bei unserer Zielsetzung sein, das weltweit führende Unternehmen für Rechenzentren- und Netzwerkoptimierung zu werden."

Seit 2019 war Hyune Hand als Sr. VP für Kundenbindung bei Neustar, einem Transunion-Unternehmen, tätig. Zu ihren Aufgaben bei Neustar gehörte die Vertiefung der Kundenbeziehungen zu längerfristigen Beziehungen, die Verlangsamung der Fluktuation und die Steigerung des Umsatzes.

Hand erklärte, sie freue sich, Park Place beizutreten, während das Unternehmen seine Führungsrolle, Innovation und seinen Fokus auf das Kundenerlebnis weiter ausbaut.

„Ich fühle mich geehrt, diese unglaubliche Gelegenheit und Rolle bei Park Place zu bekommen", stellte sie fest. „Ich bringe betriebliche Erfahrung und Kundendisziplin ein, um unserem Team und unseren Kunden behilflich zu sein. Ich bringe auch eine angeborene Begeisterung fürs Gewinnen mit, damit wir mitwirken und mit Teams zusammenarbeiten können, um unser optimales Potenzial zu erschließen und gemeinsam einen strategischen Plan zu erstellen, der PPT für globales Wachstum positioniert. Ich freue mich, Teil der Kultur von Park Place zu werden und zu seinen Innovationen und zum Erfolg der Kunden beizutragen."

Hand war auch als CEO von Agility Recovery Solutions und Sr. VP and GM of Commercial Segments bei DigitalGlobe Inc. tätig. Sie hat einen B.A. in Business Administration vom Grove City College in Pennsylvania.

Informationen zu Park Place Technologies

Park Place Technologies ist ein globales Unternehmen für Rechenzentren- und Netzwerkoptimierung. Unterstützt durch das weltweit größte Techniker-Team vor Ort, eine zuverlässige Gruppe fortschrittlicher Ingenieure und unser rund um die Uhr vollbesetztes Enterprise Operations Center, bieten wir ein solides Portfolio von IT-Lösungen zur Optimierung der Netzwerk- und Rechenzentrenbetriebszeit und -Leistung. Unsere Dienstleistungen umfassen die Wartung von Hardware in Rechenzentren Dritter, professionelle Dienstleistungen, Managed Services in Bezug auf Infrastruktur, Überwachung der Netzwerkleistung und Hardware-Verkäufe. Durch unseren einzigartigen und vollständig integrierten DMSO-Ansatz (Discover, Monitor, Support, Optimize, dt. entdecken, überwachen, unterstützen, optimieren) genießen die Kunden eine optimierte Infrastrukturüberwachung und -verwaltung, Kosteneffizienz, weniger Chaos und kürzere mittlere Zeit zur Lösung – was letztendlich die Freiheit zum Denken in größeren Maßstäben bietet. Zu den branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen von Park Place gehören Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, Entuity Software™ und der Vertrieb Curvature Hardware. Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplacetechnologies.com. Park Place ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners and GTCR.