Winter 2022-2023: Air France fliegt 171 Ziele an

Winter 2022-2023: Air France fliegt 171 Ziele an,

darunter fünf neue Ziele ab Paris-Charles de Gaulle

Aktivitätsniveau entspricht beinahe jenem des Winters 2019

171 Ziele weltweit, darunter fünf neue Ziele ab Paris-Charles de Gaulle: New York-Newark (USA), Tromsø (Norwegen), Kittilä (Finnland), Innsbruck und Salzburg (Österreich)

Erste Flüge des neuen Langstrecken-Business-Sitzes in der Boeing 777-300 ER

Nach einem Sommer, der von einer starken Reisenachfrage geprägt war, setzt Air France die Wiedereröffnung ihres weltweiten Streckennetzes fort. In der Wintersaison 2022-2023 (November 2022 bis März 2023) wird die Fluggesellschaft 171 Ziele anfliegen, davon 86 auf der Langstrecke und 85 auf der Kurz- und Mittelstrecke. Die gesamte Flotte der Fluggesellschaft wird in Betrieb sein und die Kapazität im gesamten Streckennetz entspricht in etwa der des Winters 2019.

Zum Jahresende werden die neuen Langstreckenkabinen von Air France in Betrieb genommen. Die Fluggesellschaft setzt ihre Strategie der Qualitätssteigerung fort und baut nach und nach in zwölf Boeings 777-300 ER einen neuen Business-Sitz ein, der sich in ein komplett flaches Bett von fast zwei Metern Länge verwandelt. Eine neue Schiebetür ermöglicht es, den eigenen Bereich vollständig vom Rest der Kabine abzuschirmen. Der erste Flug wird in den nächsten Wochen nach New York-JFK stattfinden.

Langstrecke: Eröffnung von Paris-Charles de Gaulle – Newark, Wiederaufnahme von Kapstadt (Südafrika) und Tokio-Haneda (Japan)

Air France setzt ihre proaktive Kapazitätspolitik in den widerstandsfähigsten geografischen Gebieten fort, darunter Nordamerika und Afrika.

In Nordamerika wird Air France ab dem 22. Oktober 2022 im zweiten Winter in Folge eine Direktverbindung zwischen Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) und Montreal (Kanada) mit zwei Flügen pro Woche anbieten, die mit einem Airbus A320 durchgeführt werden.

Als erste Fluggesellschaft auf der Strecke Paris – New York wird Air France am 12. Dezember 2022 eine tägliche Direktverbindung zwischen dem Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle und dem Flughafen New York-Newark Liberty (EWR) einführen, dem zweitgrössten internationalen Flughafen, der New York und seine Region bedient. Dieser tägliche Flug mit einer Boeing 777-200 ER markiert die Rückkehr von Air France nach Newark, einem historischen Ziel der Fluggesellschaft, das bis 2012 direkt bedient wurde. Er ergänzt die Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und New York-John F. Kennedy (JFK), die von Air France mit sechs täglichen Flügen und vom Skyteam-Partner Delta Air Lines mit zwei Flügen bedient wird.

Schliesslich wird die Sommerverbindung Paris-Charles de Gaulle – Dallas in die Wintersaison verlängert und mit drei Flügen pro Woche mit einer 777-200 ER bedient.

In Afrika wird Air France ab dem 30. Oktober 2022 die Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Kapstadt (Südafrika), die seit Beginn der Covid-Krise ausgesetzt waren, wieder aufnehmen. Drei Flüge pro Woche werden mit der Boeing 787-9 durchgeführt. Neben Kapstadt bedient Air France in Südafrika auch Johannesburg mit sieben Flügen pro Woche.

Im Rahmen der schrittweisen Wiedereröffnung der Grenzen Japans hat Air France im September die Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Tokio-Haneda (Japan) mit fünf Flügen pro Woche wieder aufgenommen, die mit einer Boeing 787-9 durchgeführt werden.

Air France wird diesen Winter Paris mit den beiden Flughäfen in Tokio verbinden, wobei der Flughafen Tokio-Narita bis zu fünfmal pro Woche von Paris-Charles de Gaulle aus angeflogen wird.

Kurz- und Mittelstrecke: Kurs auf schneereiche Ziele mit vier neuen saisonalen Strecken von Paris-Charles de Gaulle nach Österreich, Norwegen und Finnland

Der Winter 2022-2023 wird durch den Ausbau des Angebots von Air France zu schneereichen Reisezielen und nach Nordafrika geprägt sein.

Ab dem 30. Oktober 2022 führt Air France eine neue Verbindung zwischen Paris-Orly und Casablanca ein, die täglich mit einem Airbus A320 bedient wird. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Verbindung Nizza-London Heathrow (Grossbritannien), die bisher nur in der Sommerspitze bedient wurde, zu einer jährlichen Verbindung mit einem täglichen Flug mit einem Airbus A320.

Die 2021 eingeführte saisonale Verbindung Paris-Charles de Gaulle – Rovaniemi (Finnland) wird dieses Jahr ab dem 27. November wieder aufgenommen, wobei während der Weihnachtszeit bis zu ein Flug täglich mit einem Airbus A320 durchgeführt wird.

Am 10. Dezember 2022 werden vier neue Ziele ins Air France Streckennetz aufgenommen: Kittilä (Finnland) und Tromsø (Norwegen), die beide einmal pro Woche mit einem A320 bzw. einem Airbus A319 bedient werden. Tromsø wird das nördlichste Ziel im gesamten Streckennetz von Air France-KLM sein.

Innsbruck und Salzburg (Österreich) werden ab dem 10. Dezember 2022 mit zwei bzw. einem Flug pro Woche mit einem Embraer 190 bedient.

Schliesslich werden die Sommerstrecken Paris-Orly – Tunis (Tunesien), Marseille – Algier (Algerien), Toulouse – Algier (Algerien) und Toulouse – Oran (Algerien) für die Wintersaison verlängert.

Diverse Zubringerflüge aus der Schweiz

Mit bis zu 15 Flügen pro Tag stellt Air France zahlreiche Anschlussverbindungen aus der Schweiz sicher.

Ab Zürich: 3 tägliche Flüge

Ab Basel: 2 bis 3 tägliche Flüge (je nach Wochentag)

Ab Genf: 6 bis 9 tägliche Flüge (je nach Wochentag)

Die Einzelheiten des Flugplans, die Betriebstage und Tarife sind auf airfrance.ch abrufbar. Dieser Flugplan kann sich ändern und unterliegt den erforderlichen staatlichen Genehmigungen. Er wird unter Berücksichtigung der Gesundheitsmassnahmen durchgeführt, die in den verschiedenen Ländern oder Destinationen gelten.

Vor jeder Reise bittet Air France ihre Fluggäste, sich über die Einreisebedingungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu informieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website airfrance.traveldoc.aero.

