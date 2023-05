Sanacare AG

Centramed und Sanacare gehen gemeinsam in die Zukunft

Zusammenschluss zweier führender Managed Care-Organisationen für ein nachhaltiges Gesundheitswesen

Winterthur / Basel (ots)

Mit Centramed und Sanacare schliessen sich zwei starke Anbieterinnen von Hausarztmedizin per sofort zu einer führenden Kraft in der ambulanten Gesundheitsversorgung zusammen. Beide Gesellschaften leben qualitativ hochstehende Behandlungsphilosophien und ergänzen sich in ihrem Leistungsangebot optimal. Die neue Organisation tritt künftig unter dem Namen Sanacare auf.

Das Schweizer Gesundheitssystem befindet sich im Wandel: Steigende Gesundheitskosten, Fachkräftemangel und sich verändernde Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten erhöhen die Anforderungen stetig und verlangen nach neuen Lösungen. Um einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden Hausarztmedizin und damit auch zu einem finanzierbaren Gesundheitssystem zu leisten, schliessen sich die beiden Organisationen unter dem Namen Sanacare zu einer Anbieterin mit rund 500 medizinischen Fachpersonen zusammen.

Gemeinsam für eine qualitativ hochstehende und finanzierbare Gesundheitsversorgung

Mit dem Zusammenschluss bündeln die beiden Organisationen ihre Kompetenzen und Ressourcen und bieten der Schweizer Bevölkerung und Arbeitgebern eine breite Palette an Gesundheitsdienstleistungen an. Die neue Sanacare wird zu einer führenden Anbieterin im ambulanten Gesundheitswesen und die drei Eigentümerinnen CONCORDIA, Sanitas und Sympany setzen damit ein starkes Zeichen für eine moderne und innovative Hausarztmedizin: "Gemeinsam sind wir noch stärker. Wir freuen uns sehr darüber, mit vereinten Kräften unsere Dienstleistungen weiter auszubauen", sagt VR-Präsident Elias Frühauf und ergänzt: "Unsere Ambition ist es, unseren Patientinnen und Patienten die qualitativ beste Hausarztmedizin anzubieten und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zu einem finanzierbaren Gesundheitswesen zu leisten". Die neue Gesellschaft wird dank der Synergien noch stärker in eine innovative Hausarztmedizin investieren können. Die führende Position im Chronic Care Management wird im Fokus bleiben und weiter ausgebaut werden.

Breiter und vernetzter Zugang zur Hausarztmedizin

Das persönliche Betreuungsteam und der Zugang zur medizinischen Versorgung bleiben für alle Patientinnen und Patienten unverändert und werden in Zukunft noch näher und einfacher. Die Praxisstandorte von Centramed und Sanacare ergänzen sich ideal und mit insgesamt 23 Gruppenpraxen in 14 Schweizer Städten verfügt die neue Sanacare über eine breite und vernetzte Abdeckung. Darüber hinaus steht die neue Firma als Netzwerk-Betreiberin auch anderen Praxen und Netzen mit ihrer Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung: "Unsere Patientinnen und Patienten profitieren von einem einfachen und nahen Zugang zu einem grossen medizinischen Angebot in höchster Qualität", sagt Sanacare CEO Dr. Ursula Rüegsegger.

Corporate Health als Wachstumsfeld

Centramed verfügt über ein starkes Standbein in der medizinischen Betreuung und der betrieblichen Gesundheitsförderung für Firmen und ihre Mitarbeitenden: "Wir werden unser Medizin- und Präventionsangebot für Firmen um weitere innovative Services erweitern und Corporate Health auf die nächste Ebene führen können", erläutert Heidi Zbinden, stellvertretende CEO der neuen Sanacare. Mit dem Zusammenschluss leisten die beiden Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von Managed Care in der Schweiz. Basierend auf dem bisherigen Erfolg der integrierten Behandlungskonzepte bietet die neue Sanacare eine nachweislich hohe Qualität bei gleichzeitig tieferen Leistungskosten - immer mit der Patientin und dem Patienten im Zentrum. "Unsere zentralen Dienste entlasten die Ärztinnen, Ärzte und Medizinischen Praxis-Fachpersonen von administrativen Aufgaben, so dass sie sich voll und ganz auf die Betreuung der Patientinnen und Patienten konzentrieren können. So wollen wir auch weiterhin eine besonders attraktive Arbeitgeberin sein", so Rüegsegger.