Sanacare AG

Sanacare: erster Qualitätsbericht jetzt online

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Winterthur (ots)

Bei Sanacare steht seit über 30 Jahren das Wohl der Patientinnen und Patienten im Zentrum ihrer Qualitätsstrategie. Im neuen Qualitätsbericht zeigt das Unternehmen auf, wie es die bestmögliche nachhaltige hausärztliche Behandlung sicherstellt und weshalb ein cleveres Chronic Care Management einen spürbar positiven Effekt auf die steigenden Gesundheitskosten haben kann. Der Bericht "Qualität dank Vertrauen - Vertrauen dank Qualität" ist ab heute online unter sanacare.ch/qualitaet abrufbar.

Qualität betrifft alle im Schweizer Gesundheitswesen tätigen Menschen und Organisationen. Das Thema ist ein Garant für Gesprächsstoff und sorgt oft für rote Köpfe - erst recht seit der Revision von Artikel 58 im Krankenversicherungsgesetz KVG zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Die Anforderungen des Gesetzgebers bezüglich Qualität sieht Sanacare als Chance und Ansporn, den vor über 30 Jahren begonnen Weg weiterzugehen.

Die hausärztliche Betreuung bildet das Rückgrat der medizinischen Versorgung in der Schweiz. In dreizehn Sanacare-Gruppenpraxen in sieben Kantonen kümmern sich 280 medizinische Fachpersonen um die Gesundheit von 120'000 Patientinnen und Patienten. Sanacare nutzt den PDCA-Zyklus (Plan - Do - Check - Act), um die Wirksamkeit der individuellen Patientenbetreuung systematisch zu überprüfen und das eigene Qualitätsmanagementsystem stetig weiter zu entwickeln. Über dieses und weitere Elemente der Sanacare Qualitätsstruktur informiert das Unternehmen transparent im neuen Qualitätsbericht, der ab heute unter sanacare.ch/qualitaet abrufbar ist.

"Für mich kommt in vielen Diskussionen etwas zu kurz: der Mensch, die Patientin und der Patient, in seiner ganzheitlichen Wahrnehmung", sagt Ursula Rüegsegger, CEO der Sanacare. "Die Wirksamkeit unseres Handelns sollte vor allem am nachhaltigen Erfolg der Behandlungen, der erzielten Lebensqualität und dem Therapieergebnis gemessen werden."