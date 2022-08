Trina Solar bricht zum 25. Mal den Weltrekord mit einem Apertur-Wirkungsgrad von 24,24 % bei n-Typ-Modulen

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 5. Juli gab das State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar bekannt, dass seine firmeneigene industrielle hocheffiziente PERC-Solarzelle mit einer Fläche von 210 mm×210 mm einen Wirkungsgrad von 24,5 % erreicht hat, der vom National Institute of Metrology, China, unabhängig bestätigt wurde. Sie ...

mehr