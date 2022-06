Trina Solar

Trina Solar erhält LCA-Zertifikat für den kohlenstoffarmen Lebenszyklus von 210 Vertex-Modulen

Changzhou, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich erhielt Trina Solar vom TÜV Rheinland das LCA-Zertifikat für seine 210-mm-Vertex-Module und ist damit das erste Solarunternehmen, das eine LCA-Zertifizierung für 210-mm-Module erhält. Mit dem Vorteil von 210-mm-Wafern erreichen die Vertex-Module branchenführende niedrige Kohlenstoffemissionen.

Seit seiner Gründung vor 25 Jahren ist Trina Solar sowohl ein Förderer der grünen Energie als auch ein Praktiker der grünen Entwicklung. Das Unternehmen liefert sauberen Strom durch Photovoltaikmodule und setzt sich dafür ein, seine Produktionsprozesse umweltfreundlich und kohlenstoffarm zu gestalten.

Die Ökobilanz (LCA) folgt den Methoden und Anforderungen der ISO 14040/ISO 14044, um wissenschaftliche und strenge Tests der Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus und anderer Indikatoren des bewerteten Gegenstands durchzuführen. Die Produkte, die in den wichtigsten Produktionsstätten von Trina Solar auf der ganzen Welt getestet und zertifiziert wurden, decken die gesamte Palette der p-Typ 210-mm-Module mit Monokristallin von Vertex S 410W bis Vertex 670W ab.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Vertex-Module von Trina Solar in der Branche aufgrund ihrer geringen Kohlenstoffemissionen herausragend sind. Die durchschnittlichen Kohlenstoffemissionen der Lebenszyklusbewertung von PV-Modulen "von der Wiege bis zum Tor" liegen in China bei 550 kg CO2 E/kW. Die 210-mm-Vertex-Module von Trina Solar haben einen Kohlenstoffausstoß von weniger als 400 CO2 E/kW, ohne dass spezielle Siliziummaterialien verwendet werden. Seine Kohlenstoffemissionen liegen mindestens 30% unter dem Branchendurchschnitt in China. Bei einem Produktlebenszyklus von 30 Jahren haben die Vertex-Module von Trina Solar einen Stromemissionsfaktor von weniger als 0,01. Die Kohlenstoffemissionen der Wärmekraft sind mehr als 100 Mal höher.

Neben der Prüfung von Elementen, die sich auf das Erderwärmungspotenzial auswirken, führte Trina Solar eine umfassende LCA-Analyse der Vertex-Module in Bezug auf mehr als 10 Indikatoren durch, die sich auf die Umwelt auswirken, darunter Energieverbrauch, Rohstoffverbrauch, saurer Regen, Eutrophierung, Toxine und Abfall. Die Ergebnisse zeigen die hervorragende Leistung der Vertex-Module.

Die Verringerung der Kohlenstoffemissionen ist ein globaler Trend, der sich weiterhin auf Produktportfolios, Technologieentwicklung, Produktion und Lieferkettenmanagement in allen Branchen auswirken wird. Eine kohlenstoffarme Zertifizierung wird für die Kunden ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der zu verwendenden Produkte sein. Die 210-mm-Vertex-Module von Trina Solar haben die LCA-Zertifizierung bestanden und werden den Kunden die Kohlenstoffemissionen und andere Umweltleistungsdaten von Vertex zur Verfügung stellen, um sie bei der Erreichung ihrer Klimaneutralitätsziele zu unterstützen.

Die LCA-Zertifizierung ist nur ein Aspekt der Bemühungen von Trina Solar um eine kohlenstoffarme Produktion. Das Unternehmen wird seiner sozialen Verantwortung für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen und für eine umweltfreundliche Entwicklung durch Initiativen wie kohlenstoffarmes Produktdesign, Optimierung der Energiemanagementsysteme und Verbesserung der Effizienz der Energienutzung nachkommen. Neben der eigenen grünen Entwicklung wird Trina Solar auch die Energieeinsparung und Emissionsreduzierung in der Industriekette fördern.