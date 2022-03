Polyplastics Co., Ltd.

Polyplastics stellt das neue PLASTRON (R) LFT (langfaserverstärkte Thermoplaste) aus regenerierter Zellulose für geringeres Gewicht und höhere Festigkeit vor

Tokio, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Polyplastics Group hat die Markteinführung von PLASTRON (R) LFT (langfaserverstärkte thermoplastische Harze) bekannt gegeben, die aus speziell formulierten regenerierten Zellulosefasern hergestellt werden. Das umweltfreundliche PLASTRON (R) LFT bietet eine Gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger mechanischer Festigkeit und ermöglicht es Herstellern, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die heutigen Anforderungen an die Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202203018021/_prw_PI1fl_6S5bs2Es.png

Umweltfreundliche Harze, die natürliche Fasern, Stärke, Holzpulver und andere pflanzliche und natürliche mineralische Füllstoffe enthalten, werden für eine breitere Palette von Anwendungen in Betracht gezogen. Zellulose ist ein vielversprechendes Material, um zur Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen, aber seine unzureichende Festigkeit ist ein limitierender Faktor. Polyplastics hat dieses Problem durch die Verwendung von regenerierter Zellulose bei der Entwicklung von LFT-Harzen mit einem ausgezeichneten Gleichgewicht der physikalischen Eigenschaften gelöst. Regenerierte Cellulose ist natürliche Cellulose, die durch Nassspinnen zu Endlosfasern gesponnen wird.

Da Cellulose weitgehend unlöslich in Lösungsmitteln ist, wird ein großer Teil der regenerierten Cellulosefasern in langwierigen und mühsamen Prozessen hergestellt. Durch eine Vereinfachung dieser Prozesse würden die CO2-Emissionen wahrscheinlich weiter sinken. Polyplastics hat regenerierte langfaserige Zellulosematerialien entwickelt, die mit Hilfe eines Lösungsmittelverfahrens hergestellt werden - ein einfacher Herstellungsprozess, bei dem nur sehr wenig CO2 freigesetzt wird. Da es sich bei dieser Methode um einen geschlossenen Prozess handelt, bei dem praktisch 100 % des Lösungsmittels zurückgewonnen werden, fallen kaum Abfälle an, und die Materialien sind noch umweltfreundlicher. Das Unternehmen hat mehrere Patente für diese Technologie in Japan und international erworben.

Wird PP-Harz, das mit langfaseriger Zellulose verstärkt ist, bei gleichem Biegemodul mit PP-Harz verglichen, dass mit langfaserigen Glasfasern verstärk ist, zeigt sich, dass zelluloseverstärktes Harz eine geringere Dichte hat als glasfaserverstärktes Harz. Während das mit langfaseriger Zellulose verstärkte PP-Harz einen Biegemodul hat, der etwa 3 % höher ist als der von 30 % glasfaserverstärktem PP-Harz, weist es höhere Werte für die Charpy-Schlagzähigkeit, die Zugfestigkeit und die Biegefestigkeit auf, was auf ein Potenzial für eine höhere Festigkeit hinweist.

Informationen zu Polyplastics

*PLASTRON (R) ist eine eingetragene Marke der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.