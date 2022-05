Nobu Hospitality

Nobu Hospitality setzt seine strategische europäische Expansion mit der Ankündigung des Nobu Hotels Madrid fort

New York (ots/PRNewswire)

Nobu Gastfreundschaft, die führende Luxus-Lifestyle- und legendäre Hotel- und Restaurantmarke, kündigt heute ihr fünftes spanisches Hotel und Restaurant in der eleganten Hauptstadt Madrid an.

In zentraler Lage im Herzen des Cortes-Viertels der spanischen Hauptstadt wird das Nobu Hotel Madrid ein bestehendes Bürogebäude in der Calle Alcalá 26 zwischen der Plaza de Cibeles und der Puerta del Sol umgestalten. Das Hotel wird ein dreistöckiges Nobu-Restaurant mit Bar, eine weitläufige Dachbar und eine Lounge mit Blick auf die Skyline sowie ein hochmodernes Fitnesscenter und Spa bieten. Das Restaurant wird von der renommierten kalifornischen Architektur- und Designgruppe Studio PCH unter der Leitung von Severine Tatangelo neu gestaltet. Studio PCH hat bereits mehrere Nobu-Häuser entworfen, darunter das hochgelobte Nobu Malibu und das Nobu Hotel San Sebastián, das im Jahr 2023 eröffnet wird.

Nobu Hospitality schließt einen langfristigen Vertrag mit Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI ("MHRE") zur entwicklung das Nobu Hotel Madrid: ihr zweites Projekt nach der kürzlichen Ankündigung des Nobu Hotel und Restaurant San Sebastián. MHRE verfügt über eine beeindruckende Sammlung von Fünf-Sterne-Hotels, die über ganz Spanien und Portugal verteilt sind.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer Nobu Hospitality, kommentiert: „Wir sind absolut begeistert, endlich in der großartigen Stadt Madrid zu starten. Als pulsierendes Mekka der Kunst, Kultur und Küche ist die spanische Hauptstadt ein wichtiges Ziel für uns. Dies wird unser fünftes Hotel in Spanien sein, und wir freuen uns darauf, unsere spanische Präsenz weiter auszubauen, um sowohl den Einheimischen als auch unseren internationalen Nobu-Gästen ein wirklich unvergessliches Gastfreundschaftserlebnis zu bieten."

Javier Illán Plaza, Präsident und CEO von Millenium Hospitality Real Estate, kommentiert: „Ich freue mich sehr, unser zweites Projekt mit Nobu Hospitality und die Eröffnung des Nobu Hotels Madrid bekannt zu geben. Wir sind sehr stolz darauf, unsere großartige Zusammenarbeit mit einer so erfolgreichen internationalen Luxusmarke fortzusetzen und das Nobu-Erlebnis sowie das aufregende Restaurant und die Rooftop-Bar in die Stadt Madrid zu bringen, von denen wir sicher sind, dass sie bei Einheimischen und Reisenden gleichermaßen gut ankommen werden."

Mit der Eröffnung des Nobu Hotel and Restaurant Madrid erweitert Nobu Hospitality sein europäisches Portfolio um das elfte Hotel der Marke auf dem europäischen Kontinent. Weitere Hotels in London, Barcelona, Ibiza, Marbella, Warschau sowie in Rom, San Sebastián, Santorini und Hamburg sind in Planung.

Video https://www.youtube.com/watch?v=ZLno0u_p7us