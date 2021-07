Line-up Rock the Ring: Alice Cooper, Foreigner, The Hives und viele mehr rocken 2022 in Hinwil

Rock the Ring AG

Vom 16. bis 18. Juni 2022 wird der Betzholzkreisel in Hinwil zum Rock-Olymp der Schweiz: Internationale und nationale Rocklegenden zieren das Line-up des nächsten Rock the Ring. Alice Cooper, Foreigner, The Hives, Airbourne und Bush, aber auch Megawatt und Storace aus der Schweiz, sowie viele weitere Top-Acts werden den Fans ordentlich einheizen.

Das gesamte, abwechslungsreiche Line-up vom Rock the Ring 2022 sowie Informationen bezüglich bereits gekaufter Tickets finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial der Künstler und Impressionen der vergangenen Rock-Festivals steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

