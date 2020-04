Rock the Ring AG

Rock the Ring muss auf Juni 2021 verschoben werden

Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation und der verordneten Massnahmen durch den Bundesrat, muss das vom 18. bis zum 20. Juni in Hinwil geplante Rock the Ring 2020 auf das nächste Jahr verschoben werden. Die Veranstalter bedauern diesen Umstand ausserordentlich und hoffen hiermit einen Beitrag an die nationale Notlage zu leisten. Sämtliche bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das nächste Rock the Ring vom 17. bis 19 Juni 2021.

Weitere Informationen zur Verschiebung des Rock the Ring 2020 entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Impressionen der vergangenen Rock-Festivals finden Sie hier.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter info@rockthering.ch oder Tel. 079 402 13 06 (Gérard Jenni, Geschäftsführer Rock the Ring AG) zur Verfügung.

Aufgrund der aktuellen Situation sind wir Ihnen allerdings sehr verbunden, wenn Sie zur Zeit auf Interviewanfragen verzichten können. Dies hilft dem Rock-the-Ring-Team dabei, die nun dringend anstehenden Massnahmen zur Verschiebung des Festivals bestmöglich umzusetzen. Wir werden so bald wie möglich weitere Informationen kommunizieren.

Wir werden Sie selbstverständlich stets rund um die Vorbereitungen und das Line-up für das Rock the Ring 2021 auf dem Laufenden halten.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Rock the Ring AG

Rock the Ring AG Überlandstrasse 14, CH-8340 Hinwil, Switzerland +41 56 544 61 64 marketing@rockthering.ch