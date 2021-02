Rock the Ring AG

Rock the Ring muss um ein weiteres Jahr verschoben werden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Obwohl die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, ist es nun Tatsache: Das Rock the Ring wird dieses Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit für Grossveranstaltungen, muss das vom 17. bis zum 19. Juni 2021 in Hinwil geplante Festival auf Juni 2022 verschoben werden. Die Veranstalter bedauern diesen Umstand ausserordentlich, die Risiken in der aktuell unsicheren Lage seien schlicht zu gross. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs Rock the Ring 2022.

Weitere Informationen zur Verschiebung des Rock the Ring 2021 entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Impressionen der vergangenen Rock-Festivals finden Sie hier.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder unter Tel. 056 544 61 64 zur Verfügung.

Gerne halten wir Sie betreffend Vorbereitungen und Line-up für das Rock the Ring 2022 auf dem Laufenden.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Rock the Ring AG

Rock the Ring AG Überlandstrasse 14, CH-8340 Hinwil, Switzerland +41 56 544 61 64 marketing@rockthering.ch