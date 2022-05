vorhangbox.ch

vorhangbox.ch - Der führende Schweizer Vorhang-Onlineshop neu mit physischem Showroom

Baar (ots)

Massvorhänge von vorhangbox.ch können neu nicht nur online und via Heimservice gekauft werden, sondern auch im neu eröffneten Showroom im Zugerischen Baar.

Das neue Angebot steht im Einklang mit der Vision von vorhangbox.ch, die erste Anlaufstelle für Vorhänge nach Mass in der Schweiz zu sein.

Ein traditionelles Handwerk wurde vollständig digitalisiert.

Junges Digital Start Up kooperiert mit über 200 Jähriges Schweizer Traditionshaus.

vorhangbox.ch ist der führende Online-Anbieter von Massvorhängen

vorhangbox.ch, die führende Schweizer Online-Plattform für Vorhänge nach Mass entwickelt sich von einem reinen Online-Anbieter zu einem Multi-Channel-Player. Während zuletzt vor allem die Heimberatung ausgebaut wurde, kommt nun der erste physische Showroom dazu.

Simon Stöckli, Co-Founder und -Geschäftsführer von vorhangbox.ch, sagt: "Trotz grossem Erfolg mit unserem Onlineshop glauben wir fest daran, dass es eine Vielzahl an Kundinnen und Kunden gibt, welche sich beim Vorhangkauf gerne persönlich an einem zentralen Ort beraten lassen wollen. Die Expansion in die Offline-Welt passt perfekt zu unserer Vision, die erste Anlaufstelle für Vorhänge nach Mass in der Schweiz zu sein."

Der Showroom ist ab Juni 2022 offiziell für die Kundinnen und Kunden eröffnet. Er soll das bewährte Konzept des Onlineshops in die reale Welt transportieren. Auf ca. 70m2 wird in einem wohnlichen Ambiente auf eine einfache Art und Weise gezeigt, auf welche Arten ein Vorhang genäht werden kann und welcher Stoff für welchen Anwendungszweck die beste Wahl ist. Beim Angebot wurde bewusst auf Qualität statt Quantität geschaut. "Der Kunde soll sich nicht von einem unnötig umfangreichen Stoffangebot erdrückt fühlen." sagt der Co-Gründer Simon Stöckli. Wünscht man sich einen persönlichen Beratungstermin, kann dieser direkt online gebucht werden. Die Vorhangmasse kann man entweder mit der online verfügbaren Messanleitung selber bestimmen oder man bucht einen Messtermin und überlässt diese Arbeit einem Profi.

Ein traditionelles Handwerk vollständig digitalisiert

Damit der Auswahl- und der Produktionsprozess so einfach und fehlerfrei wie möglich abläuft, ist die Filiale zu 100% mit der volldigitalisierten Online-Plattform vorhangbox.ch verbunden. So kommt man auch Offline in den Genuss der innovativen Onlineservices, wie dem kostenlosen Stoffmuster-Versand.

Das Sortiment umfasst alle gängigen Vorhang-Typen von Tag- über Nacht- bis hin zu Verdunklungsvorhängen. Auch Spezial-Kategorien wie Akustikvorhänge, Wärmeschutzvorhänge oder Fliegenvorhänge werden auf eine ansprechende Art und Weise präsentiert.

Junges Digital Start Up kooperiert mit über 200 Jähriges Schweizer Traditionshaus

Bei den Vorhang-Marken konzentriert man sich bewusst auf wenige Partner aus der Schweiz und dem nahen Europäischen Ausland. Besonders stolz ist man, gemäss dem Co-Geschäftsführer Simon Stöckli, auf die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen St. Galler Familienunternehmen Christian Fischbacher und mit der in der Architekturszene sehr beliebten Dänischen Marke Kvadrat.

Über vorhangbox.ch

vorhangbox.ch ist in der Schweiz die führende Online-Plattform für Vorhänge nach Mass. Im Jahr 2015 in der Stadt Zug gegründet, bietet vorhangbox.ch heute über 40'000 Kundinnen und Kunden Vorhänge und Vorhangzubehör in verschiedenen Preissegmenten. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kundinnen und Kunden bietet vorhangbox.ch On- wie Offline eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Schweizweit innovativstes Vorhang-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner und alle anderen Akteure, die vorhangbox.ch mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Curtains - die erste Anlaufstelle für Vorhänge nach Mass in der Schweiz zu sein.