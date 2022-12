IoT M2M Council

KYOCERA AVX tritt IMC bei, beschleunigt die Markteinführung des IdD für Anwender

London (ots/PRNewswire)

KYOCERA AVX, ein Hersteller von Antennen und HF-Chipsätzen, ist dem IoT M2M Council (IMC) beigetreten, dem größten Handelsverband für den aufstrebenden Sektor des Internets der Dinge (IdD). Das Unternehmen zielt darauf ab, die Markteinführung für IdD-Anwender mit einem ganzheitlichen Ansatz für Hardware und Konnektivität im Produktdesign zu verbessern. Das IMC seinerseits wird dem Unternehmen Zugang zu den zahlreichen Produktherstellern und Unternehmensnutzern unter seinen Mitgliedern bieten, die IdD-Technologie einsetzen.

„Wir freuen uns, uns dem IMC-Ökosystem anzuschließen, der größten und am schnellsten wachsenden IoT/M2M-Organisation der Welt", sagt Carmen Redondo, Director of Global Marketing für Antennen bei KYOCERA AVX. „Das Mitgliedschaftsprofil von IMC wird stark von Leuten geprägt, die Produkte mit Konnektivität entwickeln, was sehr gut zu uns passt. Ob es um Standard-Hardware-, Anpassungs- oder Vorzertifizierungsdienste geht, unser Ziel ist es, den Entwicklungszyklus zu verbessern und hervorragende Konnektivität zu bieten."

Interessant ist auch die vielfältige Präsenz des IMC, da es Mitgliedschaften auf der ganzen Welt und in 27 verschiedenen vertikalen Märkten pflegt. KYOCERA AVX produziert Antennen, die alle wichtigen Frequenzbänder abdecken, und verwendet eine breite Palette von Materialien (wie PCB und LDS) für den integrierten oder externen Einsatz. „Wir glauben, dass unsere Produktlinie in Kombination mit unseren Online-Tools, Referenzdesigns bei großen HF-Modul-Herstellern und erfahrenen Engineering-Teams auf der ganzen Welt jede IdD-Anwendung unterstützen kann", so Redondo.

KYOCERA AVX wird nächsten Monat auf der Consumer Electronics Show im IoT-Infrastruktur-Pavillon von IMC ausstellen, einer der größten IdD-Veranstaltungen im kommenden Jahr (5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas). Die Messe zieht Zehntausende von Teilnehmern aus wichtigen IdD-Sektoren wie Automobil, Gesundheit und Wohlbefinden, Smart Home und Smart Cities an. Im Rahmen der IoT-Week @ CES wird das IMC während der Woche auch Konferenzprogramme bieten und Networking- und Presseveranstaltungen ausrichten, an denen Redondo teilnehmen wird.

Informationen zum IoT M2M Council Das IMC ist der größte Handelsverband für den globalen IoT/M2M-Sektor – mit mehr als 25.000 IdD-Unternehmensanwendern, Produktherstellern/Designern und App-Entwicklern, die IdD-Lösungen als Mitglieder kaufen. Zu den Unternehmen, die im Vorstand vertreten sind, gehören 1NCE, A1 Digital, Aeris, Airgain, Astrocast, BICS, Blues Wireless, Digi International, eSAT Global, Fibocom, floLIVE, Ground Control, Gurtam, GXC, iBasis, Ignion, IoT Launch, Keyfactor, KORE, KYOCERA AVX, Losant, Microsoft Azure, MultiTech, Pelion, Pod Group, Quectel, Sateliot, Somos, Tata Communications, Telit, Utimaco und Vodafone.

