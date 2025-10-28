localsearch

So verschenken KMU kein Geld mehr in der digitalen Welt

Eine Studie von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt, dass Schweizer KMU grosses digitales Marktpotenzial verschenken: Es gibt einen tiefen Graben zwischen Kundenbedürfnissen und digitalem Angebot. Die neue Generation von digitalONE macht KMU erfolgreich in der sich wandelnden digitalen Welt.

Die digitale Welt verändert sich rasant: Künstliche Intelligenz, neue Such- und Buchungssysteme und Plattformen revolutionieren, wie Kundinnen und Kunden nach Angeboten suchen und deren Dienstleistungen vergleichen und buchen.

Doch Schweizer KMU hinken diesem Wandel hinterher, wie die Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch und der Hochschule Luzern (HSLU) deutlich zeigt. Zwei zentrale Lücken und ein Zukunftsreiber treten klar hervor:

Digitale Informationslücke: 82 % der Schweizer Bevölkerung möchte sich online über KMU-Dienstleistungen informieren - doch nur 36 % der untersuchten KMU betreiben eine eigene Website.

Die Studie zeigt zudem, dass die Bevölkerung bei der Suche nach KMU-Dienstleistungen auf eine Vielzahl digitaler Kanäle zurückgreift, darunter Suchmaschinen, Bewertungsplattformen, KI-basierte Dienste und soziale Medien. Für KMU bedeutet das: Sichtbarkeit entscheidet sich längst nicht mehr nur bei Google, sondern auf einer Vielzahl digitaler Plattformen gleichzeitig - von Verzeichnissen und Navigationsdiensten bis hin zu Social Media und KI-gestützten Tools.

"Die Schweizer Bevölkerung ist digital bereit - KMU sind es oft noch nicht", stellt localsearch-CEO Stefano Santinelli fest und betont: "Wer jetzt keine digitale Brücke zu seinen Kunden baut, bleibt zurück - und verliert an Vertrauen und Umsatz".

digitalONE: All-in-One-Paket für effektives Online-Marketing von KMU

Mit der neuen Generation von digitalONE präsentiert localsearch ein All-in-One-Paket für modernes Online-Marketing, das KMU fit macht für den digitalen Wandel - einfach, effizient und persönlich begleitet. digitalONE kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, professionelle Online-Präsenz, Online-Buchungstool, Website, Webshop, Online-Reputationsmanagement und weitere Funktionen zur Kundenkommunikation. Online-Buchungstool, Website, Webshop und Online-Reputationsmanagement sind in der Grundausstattung kostenlos im Paket enthalten und können jederzeit flexibel erweitert werden. Die neue Generation von digitalONE ermöglicht messbare Resultate wie mehr Kundenanfragen, Buchungen und Verkäufe bei minimalem Aufwand:

Onlinepräsenz in Suchmaschinen und KI-Plattformen: Geschäftsinformationen wie Öffnungszeiten oder Dienstleistungen werden automatisch und konsistent auf über 50 digitalen Suchmaschinen wie Google, Apple Maps, Bing, local.ch, search.ch sowie auf sozialen Medien, KI-Plattformen und Navigationssystemen veröffentlicht - stets korrekt und aktuell.

Zukunftssicher in der digitalen Ära

digitalONE ist mehr als ein Tool, es ist ein umfassender, bedürfnisorientierter Service: Das Team von localsearch begleitet KMU persönlich - von der Einrichtung bis zur laufenden Optimierung. So bleibt das digitale Schaufenster stets aktuell, professionell und überzeugend.

"Die digitale Transformation stellt KMU vor neue Herausforderungen. Wer heute nicht sichtbar ist, verliert morgen Kundschaft. Mit digitalONE sichern sich Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit", sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Ob Start-up, Familienbetrieb oder wachsendes Unternehmen: mehr als 50'000 Schweizer Firmen vertrauen bereits auf digitalONE. Mit flexiblen Paketen ab CHF 69.- pro Monat, individuell abgestimmt auf Ziele und Budget, unterstützt digitalONE den digitalen Fortschritt von KMU.

Interessierte KMU können sich jederzeit für eine kostenlose Beratung anmelden und gemeinsam mit einem Experten die passende Lösung finden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von digitalONE zu finden: digitalone.ch.

Weiterführende Informationen zur Studie "KMU Digital Pulse 2025" sowie das Whitepaper sind unter diesem Link verfügbar. Die Grafiken zur Studie können hier heruntergeladen werden.

Über localsearch

localsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.