Reto Matter und John Lee verstärken Geschäftsleitung von localsearch

Zürich

Bei localsearch (Swisscom Directories AG) leitet neu Reto Matter als Chief Technology Officer die Abteilung Data & Technology. Zuletzt war der 52-Jährige über vier Jahre ebenfalls als CTO für Tamedia tätig. Ebenfalls neu Teil der Geschäftsleitung ist Chief Strategy und New Business Officer John Lee, der bereits seit mehreren Jahre für localsearch arbeitet.

Anfang Juni startete Reto Matter seine Tätigkeit bei localsearch als neuer Chief Technology Officer (CTO) und Abteilungsleiter Data & Technology. In dieser Funktion nimmt er Einsitz in der Geschäftsleitung.

Reto Matter studierte an der ETH Zürich Informatik und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen an der John-Hopkins-Universität, in Stanford, in Berkeley und an der UCLA. Der 52-Jährige bringt aus seinen bisherigen beruflichen Stationen viel Erfahrung und Know-how mit. So arbeitete er seit Anfang 2019 als CTO bei Tamedia, zuvor war er über fünf Jahre als Data Science & Analytics Expert für Swiss Re tätig und betreute für die Firma ITStep als Consultant und Principal Engineer über acht Jahre viele verschiedene Projekte.

Stefano Santinelli, CEO localsearch, freut sich über die Verstärkung: "Wir haben in den letzten Monaten intensiv das fehlende Puzzleteil gesucht und wollten uns dafür Zeit lassen, weil die Stelle des CTO eine wichtige Rolle ist. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Reto Matter einen hochqualifizierten Informatiker sowie eine erfahrene Führungspersönlichkeit als Leiter der Abteilung Data & Technology und neues Mitglied der Geschäftsleitung gewinnen konnten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Auch Reto Matter blickt seiner neuen Aufgabe mit Freude entgegen: "Es reizt mich sehr, Teil eines solch fortschrittlichen Unternehmens zu werden, das mit der Transformation vom Telefonbuchanbieter zum digitalen Marketingpartner für KMU innert kurzer Zeit viel Mut und Weitsicht bewiesen hat. In einer spannenden Zeit, in der Technologie und Daten immer wichtiger werden, freue ich mich sehr, meinen Beitrag für die weitere Transformation und erfolgreiche Zukunft von localsearch zu leisten."

John Lee bringt langjährige Erfahrung in Geschäftsleitung ein

Mit dem Chief Strategy und New Business Officer John Lee hat localsearch zudem einen langjährigen Mitarbeiter in die Geschäftsleitung berufen. Der 51-Jährige, der bereits seit vier Jahren für das Unternehmen tätig ist, übernahm im Herbst 2022 zusätzlich zu seiner Aufgabe als Strategy Officer auch die Funktion als New Business Officer.

Vor seiner Zeit bei localsearch hatte John Lee während rund 20 Jahren fundierte Erfahrungen als Partner bei Strategie- und M&A-Beratungsunternehmen gesammelt - unter anderem bei Zetra International AG und Ernst & Young AG.

Stefano Santinelli, CEO localsearch: "John Lee hat die Geschäftsleitung schon seit längerer Zeit unterstützt und uns auch in seiner neuen Funktion als New Business Officer weitere wichtige Impulse gegeben. Ich freue mich, dass er dies künftig als Mitglied des Gremiums tun wird, und heisse ihn in der Geschäftsleitung herzlich willkommen."

John Lee sagt zu seiner Berufung in die Geschäftsleitung: "Ich freue mich sehr, mit dieser zusätzlichen Verantwortung für den Bereich New Business mit meinen Teams neue Wachstumsfelder und -initiativen umzusetzen und so die Zukunft von localsearch sowohl strategisch als auch operativ tatkräftig erfolgreich mitzugestalten."

