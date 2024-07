PM-International AG

FitLine wird offizieller Partner der ATP-Tour

London/Schengen (ots)

FitLine ist stolz, eine neue mehrjährige Partnerschaft mit der weltweit führenden Herrentennis-Tour, der ATP-Tour, bekannt zu geben. Die Athleten werden von den FitLine-Produkten profitieren, da die Marke der neue offizielle Sporternährungs- und Energieriegelpartner der ATP-Tour ist.

Die ATP-Tour hat FitLine aufgrund des gemeinsamen Engagements für die Förderung der sportlichen Leistung und des sauberen Sports sowohl für Profi- als auch für Freizeitsportler als neuen offiziellen Partner ausgewählt. „Wir freuen uns, FitLine im Partnerkreis der ATP-Tour begrüßen zu dürfen. Die Synergien zwischen unseren Marken sind offensichtlich, da sich beide Organisationen der Optimierung der sportlichen Leistung verschrieben haben”, sagte Massimo Calvelli, CEO der ATP. „Diese Partnerschaft spiegelt die Attraktivität der ATP-Tour für globale Partner und unsere Stärke bei der digitalen Einbindung von Fans wider.”

Die Premium-Produkte von FitLine werden von PM-International entwickelt und exklusiv vertrieben. Gründer und CEO Rolf Sorg fügte hinzu: „Durch unsere Partnerschaft mit der ATP-Tour sind wir stolz darauf, dass unsere Nahrungsergänzung nun auf einer der größten Bühnen des weltweiten Profisports vertreten ist. Wir freuen uns darauf, mit Tennisfans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und unsere Leidenschaft für die Unterstützung des Profi- und Amateursports in der Gemeinschaft weiterzugeben.“

Etabliert im Spitzensport und auf Doping kontrolliert

Alle FitLine-Nahrungsergänzungsprodukte sind seit fast 20 Jahren auf der Kölner Liste® aufgeführt. Die Kölner Liste® ist eine Initiative aus dem Sport und veröffentlicht Produkte, die von einem weltweit führenden Labor für NEM-Analytik (Nahrungsergänzungsmittel) auf Dopingsubstanzen getestet wurden. Die Kölner Liste® bietet Sportlern und Unternehmen eine unabhängige Serviceplattform, auf der Informationen transparent veröffentlicht werden, um die Sicherheit für beide Seiten zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.koelnerliste.com

Die Bedeutung der Kölner Liste® wird von vielen Spitzensportlern, die FitLine verwenden, geschätzt und von Sportverbänden, die von den FitLine-Produkten überzeugt sind, positiv hervorgehoben.

Weit über 1.000 Spitzensportler aus mehr als 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine-Nahrungsergänzungsmittel und FitLine ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften, neben der ATP-Tour z. B. des Deutschen, Österreichischen und Kanadischen Skiverbandes (DSV, ÖSV, ACA), des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP HH/SH), des Schweizerischen und des Luxemburger Handballverbandes (SHV, FHL), des Schweizer Squashverbandes, des Luxemburger Basketballverbandes (FLBB), des Koreanischen Ringerverbandes (KWF) und vielen anderen.

Über PM-International AG: Die PM-International AG ist eines der weltweit größten Direktvertriebsunternehmen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit mit Sitz in Schengen, Luxemburg.

Die 1993 gegründete PM-International AG entwickelt und vermarktet hochwertige Premium-Nahrungsergänzungsmittel und -Kosmetikprodukte unter der Eigenmarke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie. Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) stellt die Kernkompetenz des Unternehmens dar: es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen. Um eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig von der ELAB Analytics GmbH getestet. Endkunden können die Informationen zu den Analysen direkt auf der Website von ELAB Analytics einsehen, indem sie den QR-Code auf den Produktverpackungen scannen. Wir sind der Meinung, dass PM-International nach wie vor das einzige Unternehmen ist, das diese Transparenz bietet.

Weitere Informationen unter: www.pm-international.com

Über die ATP

Die ATP hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tennissport zu fördern. Als Dachverband der ATP-Tour und der ATP-Challenger Tour begeistern wir eine Milliarde Fans weltweit, präsentieren die besten Spieler der Welt bei prestigeträchtigen Turnieren und inspirieren die nächste Generation des Sports. Vom United Cup in Australien über Europa, Nord- und Südamerika bis nach Asien kämpfen die Stars des Spiels bei den ATP-Masters-1000-, 500- und 250-Turnieren sowie den Grand Slams um Titel und PIF-ATP-Ranglistenpunkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, unserem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. An diesem Turnier nehmen nur die acht besten Einzelspieler und Doppelteams der Saison teil. Es ist die Krönung des Jahres und wird von PIF präsentiert, der ultimativen Auszeichnung im Tennis. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATPTour.com.