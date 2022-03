Grünenthal Group

Grünenthal spendet 400.000 EUR an Rotes Kreuz und liefert Schmerzmedikamente in die Ukraine

Aachen (ots)

Das Pharmaunternehmen Grünenthal spendet 400.000 EUR an das Rote Kreuz, um humanitäre Hilfsmaßnahmen in der Ukraine und Osteuropa zu unterstützen. Darüber hinaus arbeitet Grünenthal mit der Organisation "Action Medeor" und der Uniklinik RWTH Aachen zusammen, um dringend benötigte Medikamente in die Region zu liefern. Der erste Transport mit Schmerzmitteln, neun Paletten mit insgesamt über 1,3 Millionen Tabletten, soll Aachen noch diese Woche in Richtung Ukraine verlassen."

Der Angriff auf die Ukraine schockiert uns. Unsere Solidarität gilt den Menschen vor Ort und allen vom Krieg Betroffenen, egal woher sie kommen. Grünenthal möchte einen Beitrag dazu leisten, die dringend benötigte medizinische Versorgung vor Ort sicherzustellen", so Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes, vollständig integriertes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in rund 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.com

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn: Grunenthal Group

Instagram: grunenthal