Marktführer für Präzisionsmedizin Caprion-HistoGeneX rebrandet als CellCarta

Caprion-HistoGeneX, ein weltweit führender Anbieter von spezialisierten Labordienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin für die biopharmazeutische Industrie, freut sich, seinen neuen Unternehmensnamen, CellCarta, und seine neue Markenidentität bekannt zu geben.

Der neue Name für das Unternehmen mit Sitz in Montreal stammt aus dem 2019 erfolgten Zusammenschluss des Auftragsforschungsunternehmens Caprion Biosciences, das sich auf Dienstleistungen in den Bereichen Immunologie und Proteomik spezialisiert hat, und HistoGeneX, einem Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Histopathologie und Genomik mit Sitz in Antwerpen. Vor kurzem hat CellCarta seine wissenschaftlichen Fähigkeiten und seine geografische Präsenz durch die Akquisition der in Nova Scotia ansässigen Clinical Logistics Inc. und der in Kalifornien ansässigen Mosaic Laboratories LLC weiter ausgebaut. Damit ist CellCarta gut positioniert, um die globalen Anforderungen seiner Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche an klinische Studien zu erfüllen, und verfügt über hochmoderne Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und China. CellCarta wird von Arsenal Capital Partners unterstützt.

Der Name CellCarta ist inspiriert von der Magna Carta, einem Symbol der individuellen Freiheit, und soll an die Mission des Unternehmens erinnern, den Inhalt und die Funktion menschlicher Zellen abzubilden, um die Entwicklung der personalisierten Präzisionsmedizin zu ermöglichen und zu beschleunigen.

"Unsere Mission ist es, der globale Partner der Wahl für biopharmazeutische Unternehmen zu sein, die Lösungen für die Präzisionsmedizin suchen, um eine gesündere Zukunft für uns alle zu gewährleisten", sagte Martin LeBlanc, CEO von CellCarta. "Indem wir unsere verschiedenen Wissenschaftlerteams auf der ganzen Welt unter einer gemeinsamen Markenidentität vereinen, wollen wir eine einheitliche Botschaft vermitteln, die sich an unseren gemeinsamen Grundwerten orientiert, die sich auf wissenschaftliche Exzellenz, eine kollaborative Denkweise und die Verpflichtung, unseren Partnern qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern, konzentrieren. Es unterstreicht auch unser Engagement, unseren Kunden ein breites und integriertes Angebot an Dienstleistungen unter einer einzigen Organisation zu bieten."

Die neue Markenidentität wurde in Zusammenarbeit mit BrandBourg entwickelt, einem kanadischen Beratungsunternehmen, das sich auf Markenstrategie und Markenidentität spezialisiert hat.

Die visuelle Identität von CellCarta soll an eine Karte oder ein Puzzle erinnern, das die Unterschiede zwischen menschlichen Zellen darstellt. Darüber hinaus soll es eine Markenpersönlichkeit vermitteln, die innovativ und vertrauenswürdig ist und wissenschaftliche Führung verkörpert.

"Wir wollten eine Marke schaffen, die auf dem Markt einzigartig ist, die für unsere Kunden relevant ist und die unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt inspiriert", sagt Nick Wright, Präsident und COO von CellCarta. "CellCarta verkörpert alles, was wir tun, nämlich Unterschiede zwischen Zellen und letztlich zwischen Individuen abzubilden, damit unsere Partner bessere und gezieltere Therapien entwickeln können."

David Spaight, Executive Chairman von CellCarta und Arsenal Operating Partner, fügte hinzu: "Durch die Vereinigung unter einer einzigen Markenidentität sendet CellCarta ein Signal, dass seine schnelle Expansion durch Akquisitionen und organisches Wachstum zu einem marktführenden Unternehmen geführt hat, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Der anhaltende Erfolg von CellCarta ist ein Beispiel für den "Strategic Company Building"-Ansatz von Arsenal, der sich darauf konzentriert, das Lösungsangebot eines Unternehmens zu erweitern, seine Marktposition zu verbessern und sein Wachstum zu steigern."

Das folgende Video beschreibt die neue Markenidentität von CellCarta näher: www.cellcarta.com

Informationen zu CellCarta

CellCarta ist ein führender Anbieter von spezialisierten Labordienstleistungen für die Präzisionsmedizin in der biopharmazeutischen Industrie. Mit seinen integrierten Analyseplattformen in den Bereichen Immunologie, Histopathologie, Proteomik und Genomik sowie den damit verbundenen Dienstleistungen für die Probenentnahme und Logistik unterstützt CellCarta den gesamten Zyklus der Arzneimittelentwicklung, von der Entdeckung bis hin zu klinischen Studien im Spätstadium. Das Unternehmen ist weltweit tätig und beschäftigt über 700 Mitarbeiter in seinen neun Werken in Kanada, USA, Belgien, Australien und China. Für weiterführende Informationen: www.cellcarta.com

Informationen zu Arsenal Capital Partners

Arsenal ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Industrie spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Beteiligungsfonds in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar eingeworben, mehr als 200 Plattform- und Add-on-Investitionen abgeschlossen und mehr als 30 Realisierungen erzielt. Arsenal Healthcare-Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung kritischer Gesundheitsprozesse und wissenschaftlicher Anforderungen, die zu verbesserten Ergebnissen für Patienten führen. Die Firma arbeitet mit Management-Teams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und hoher Wertschöpfung aufzubauen. Für mehr Informationen: www.arsenalcapital.com

