FEI Fédération Equestre Internationale

OLYMPISCHE SPIELE TOKIO 2020 - Springen Einzelqualifikation

Tokio (ots/PRNewswire)

Schneller Start in den Kampf um die Medaillen im Einzelspringen von Louise Parkes

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio begannen heute mit einem spannenden Springen, bei dem die Ergebnisse im ersten Einzelwettbewerb schwankten. Nur 30 der 73 Starter konnten sich für die morgige Einzelentscheidung qualifizieren, und da viele Pferde die Atmosphäre elektrisierend und den fabelhaften Parcours mehr als faszinierend fanden, gaben selbst die Besten der Besten zu, dass die 14 Hindernisse heute Abend eine große Herausforderung darstellten. Die Farben und die Kreativität des Parcours von Santiago Varela waren einfach spektakulär, und er gab ihnen auch viel zu springen.

Der Schweizer Martin Fuchs war der Partner seines Superstars Clooney, der ihn vor zwei Jahren bei den Europameisterschaften in Rotterdam zum Einzelruhm geführt hatte, doch der heutige Eröffnungswettkampf war für ihn eine große Herausforderung.

"Die Strecke an sich war nicht super schwierig, aber was sie schwierig macht, ist, dass es die Olympischen Spiele sind, der Druck ist da, Clooney spürt den Druck und ich spüre ihn, die Rittigkeit war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Aber normalerweise wird er von Tag zu Tag besser und ich denke, wir haben jetzt die schwierigste Runde der Woche hinter uns", sagte Fuchs.

Der Japaner Daisuke Fukushima sorgte als Siebter mit Chanyon für die erste Nullrunde des Wettbewerbs, und die Gastgeber waren sehr beeindruckt, als alle drei Reiter den Sprung in den morgigen Einzelwettkampf schafften. Weitere Nationen, die ebenfalls drei Fahrer stellen, sind Belgien, Großbritannien, Irland und Schweden, während Fuchs von seinem Schweizer Landsmann Beat Mandli begleitet wird und Ägypten und die Niederlande ebenfalls zwei Vertreter stellen.

Der Brite Ben Maher legte mit Explosion W die schnellste Runde des Abends hin und hat damit im morgigen Medaillenentscheidung die beste Ausgangslage. "Wir haben lange gewartet und sind gespannt darauf, loszulegen. Die Strecke war heute groß genug, und viele Pferde sind ein wenig ängstlich, ich weiß nicht, ob es an den neuen Sprüngen oder an der Beleuchtung liegt, und das habe ich bei ihm gespürt. Das ist meine nervöseste Runde in dieser Woche. Er ist ein Pferd, das sich von Runde zu Runde verbessert, deshalb hat er heute ein wenig geschaut, aber er ist von Natur aus ein schnelles Pferd und hat alles getan, was er tun musste", sagte Maher.

Zweitschnellster des Abends war der Ire Darragh Kenny auf Cartello. "Nicht viele Leute kennen das Pferd, ich habe es erst seit Mai", so Kenny. "Er ist in den letzten Monaten großartig gesprungen, aber diese Woche wird eine große Herausforderung sein. Aber er fühlt sich dem gewachsen, und wir haben einen guten Start hingelegt", fügte er hinzu.

ERGEBNISSE HIER

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN BERICHT HIER

Bilder

Bilder sind auf FEI Flickr nur für redaktionelle Zwecke verfügbar.

Die FEI auf Social Media

Facebook, Instagram, Twitter, FEI-YouTube

#Reiten #Springen #Tokyo2020 #Olympics #Mannschaftswettberb #Einzelwettberwerb

Videomaterialien

Das gesamte Videomaterial ist unter https://fei.broadcast-content.tv/ mit den folgenden Zugangsdaten verfügbar: media@fei.org Password: FEI2018

Media Toolkit

Das FEI Equestrian Media Toolkit finden Sie hier

Verfolgen Sie alle Medien-Updatesund Wettbewerbsergebnisse während der Spiele.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Reitsport bei den Olympischen Spielen

Informationen zu FEI