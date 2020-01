Arbeitgeber Banken

Reform der zweiten Säule: breite Allianz schlägt vernünftigen Mittelweg vor

Der Schweizerische Baumeisterverband, Swiss Retail Federation und Arbeitgeber Banken haben sich in der Allianz für eine mehrheitsfähige Reform der Beruflichen Vorsorge zusammengeschlossen. Die Verbände eint die Sorge um die 2. Säule, für die es dringend eine Reform braucht. Die Allianz für einen vernünftigen Mittelweg präsentiert hiermit eine konstruktive Lösung, die zwischen den Vorschlägen des Bundesrats und des Schweizerischen Gewerbeverbands liegt.

La Société Suisse des Entrepreneurs, la Swiss Retail Federation et Employeurs Banques ont formé une alliance en faveur d'une réforme de la Prévoyance professionnelle susceptible de réunir la majorité. Les associations sont unies par le souci de réformer le 2ème pilier, mesure à entreprendre de toute urgence. L'alliance pour un compromis raisonnable présente ici une solution constructive qui se situe entre les propositions du Conseil fédéral et celles de l'Union suisse des arts et métiers.

