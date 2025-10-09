Natur- und Tierpark Goldau

Neues Lehrmittel der PH Schwyz und des Natur- und Tierparks Goldau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Im Rahmen eines kooperativen Umweltbildungsprojektes haben die Pädagogische Hochschule Schwyz und der Natur- und Tierpark Goldau die Handreichung «Lernort Natur – mit Kindern und Jugendlichen die biologische Vielfalt an und in Gewässern entdecken» veröffentlicht. Die Publikation unterstützt Lehrpersonen mit Sachinformationen und konkreten Umsetzungsideen, um Schülerinnen und Schülern die biologische Vielfalt unserer Gewässer näherzubringen und sie für deren Schutz zu sensibilisieren.

Das pädagogische Dossier richtet sich an die 5. bis 7. Klasse und wurde von Prof. DDr. Jürgen Kühnis erstellt, dies in Zusammenarbeit mit dem Bereich Umweltbildung des Natur- und Tierparks Goldau. Auf 100 Seiten bietet es Lehrpersonen eine benutzerfreundliche Orientierungshilfe zur Thematisierung unserer Wasserlebensräume und ihrer Lebensgemeinschaften.

Die Unterrichtsgrundlage enthält zahlreiche Visualisierungen, Fotos sowie Links zu Websites, Videoclips und Audiobeiträgen. Die Lernbausteine sind so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Inhalte und Zusammenhänge weitgehend selbständig erarbeiten – allein, in Partnerarbeit oder in Gruppen.

Ökologische Zusammenhänge verstehen

Durch die praxisnahen Aufgaben wenden die Lernenden ihr Wissen direkt an und vertiefen es anhand eigener Erfahrungen. Exkursionen in nahegelegene Wasserlebensräume ergänzen den Unterricht und fördern ein nachhaltiges Verständnis ökologischer Zusammenhänge. «Mit dem Unterrichtsdossier schärfen wir bei Lernenden auch ein Bewusstsein für die Bedeutung von intakten Lebensräumen und verdeutlichen, welche Rolle der Mensch beim Erhalt und der Förderung von naturnahen Gewässern spielt», erläutert Jürgen Kühnis an der Präsentation des Lehrmittels.

Natur- und Tierpark Goldau

Parkstrasse 38 6410 Goldau