Callpoint AG

Callpoint geht in die Zukunft

Basel/Wien (ots)

Mit der Integration von Callpoint und Tempobrain in die Avaris CX entsteht ein starker zentraleuropäischer Anbieter für Customer Experience und Personaldienstleistungen aus einer Hand.

Die Callpoint AG mit der Tochtergesellschaft Tempobrain AG schliesst sich der Holdinggesellschaft Avaris CX an. Damit stärkt die Gruppe ihre Präsenz in Zentraleuropa und ist zukünftig in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Bosnien vertreten. Avaris CX mit Sitz in Wien stellt mit ihren bisherigen drei Tochterunternehmen Embers, Intelia und Flexia technologiegestützte Servicelösungen für Unternehmen bereit - von Call Center Services (Inbound und Outbound) über Backoffice-Leistungen bis zur Personalüberlassung.

Callpoint mit Standorten in Basel, Fribourg und Zürich erbringt mit 600 Mitarbeitenden Call Center Services in den Bereichen Customer Service, Pikettdienst und Helpdesk. Tempobrain ist Personaldienstleister mit eigenem Talentpool und bietet massgeschneiderte Services bei der Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften.

"Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in Zentraleuropa und bieten nun auch in der Schweiz massgeschneiderte Kundenserviceleistungen unter dem Dach von Avaris CX an", betont Geschäftsführer Günther Haffner. Co-Geschäftsführer Christian Lang ergänzt: "Auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz bleibt die Nachfrage nach professionellen Kundendienstleistungen unverändert hoch. Und im derzeit volatilen Wirtschaftsumfeld sind flexible Lösungen für Unternehmen von besonderer Bedeutung."

Für Markus Buser, CEO von Callpoint, eröffnet der jetzige Schritt langfristige Erfolgs- und Wachstumsperspektiven: "Investitionen in moderne Technologien werden immer wichtiger und sind ein Game Changer. Dank der Skaleneffekte innerhalb einer größeren Gruppe können wir künftig stärker in Innovation und Digitalisierung investieren und solche Vorhaben effizienter umsetzen."

Über Callpoint

Callpoint ist seit 2007 ein führender Anbieter von Schweizer Call Center Services in den Bereichen Customer Service, Pikettdienst und Helpdesk. Die Tochtergesellschaft Tempobrain ist seit 1998 die Spezialistin für massgeschneiderte Lösungen für den Personalverleih und die Vermittlung. 600 Mitarbeitende an den Standorten Basel, Fribourg und Zürich sorgen für höchste Servicequalität.

Über Avaris CX

Avaris CX ist die Muttergesellschaft von Embers, Intelia, Flexia, Callpoint und Tempobrain und verfügt mit diesen Tochtergesellschaften über Standorte mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeitenden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Bosnien und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 60 Millionen Euro. Avaris CX ist damit einer der grössten Anbieter für technologiegestützte Kundenservicelösungen für Unternehmen jeder Grösse im gesamten DACH-Raum. Eigentümer von Avaris CX sind die in Wien ansässige unabhängige Beteiligungsgesellschaft AG Capital und bisherigen Gesellschafter der Tochtergesellschaften.