14. Europäisches Jugendchor Festival Basel: Feuerwerk der Chormusik

Vom Mittwoch, 28. Mai - Sonntag, 1. Juni 2025 findet das 1992 gegründete Europäische Jugendchor Festival (EJCF) zum vierzehnten Mal in der Region Basel statt. 2'700 Kinder und Jugendliche aus Frankreich, Island, Lettland, Litauen, Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Schweden-Lappland, Spanien-Andalusien, Spanien-Baskenland, der Türkei, Ungarn, ein Gastchor aus Kamerun sowie sechs Jugendchöre aus Schweizer Sprachregionen und ein Publikum von rund 40'000 Personen werden dazu erwartet. Über 30 hochstehende Chorkonzerte und ein dichtes Rahmenprogramm für Singfreudige jeden Alters lassen die Auffahrtstage zum grossen Fest der Begegnung und des kollektiven Singens werden.

Zu den insgesamt über 50 Veranstaltungen werden rund 40'000 Besuchende erwartet. Festivalleiterin Kathrin Renggli meint dazu: "Wir sind stolz darauf, dass das EJCF auch in den letzten Jahren seinen Ruf als renommierteste Plattform für herausragende Kinder- und Jugendchöre in Europa beibehalten konnte. Das Festivalsterben hat auch die Chorfestivals erfasst. Im letzten Jahrzehnt mussten sich unzählige Chorfestivals auf der ganzen Welt verkleinern oder neu erfinden. Manche gingen sogar ganz ein. Die Chorszene leidet unter dieser Entwicklung, weil sie die internationale Vernetzung und das Miteinander der Amateurchöre schwächt. In der Schweiz erfahren wir nach wie vor ein hohes Mass an Wertschätzung, worüber wir sehr froh sind. Dank grossartiger Unterstützung von der öffentlichen Hand und unzähligen Stiftungen und Privatpersonen hat das EJCF alle Klippen der letzten Jahre erfolgreich überwunden und kann sich nach wie vor mit aller Kraft für das gemeinsame Singen über alle Grenzen hinweg einsetzen."

Das Festival eröffnet sein fünftägiges Programm erneut mit einem "Fulminanten Chorspektakel" in der St. Jakobshalle.

Das EJCF 2025 bietet unvergessliche Chorkonzerte, gemeinsames Singen und wunderbare Begegnungen zwischen der Bevölkerung, den vielen Gastfamilien, Freiwilligen und jungen Chorsängerinnen und -sängern aus aller Welt. Es setzt sich damit für Toleranz und Offenheit ein und leistet damit einen wesentlichen Beitrag an den stets wichtiger werdenden Zusammenhalt der Gesellschaft.