Société Suisse des Entrepreneurs: Lukas Oesch et Thomas Fasel nouveaux membres de la direction de la Société Suisse des Entrepreneurs

La direction de la SSE de nouveau au complet avec Lukas Oesch et Thomas Fasel, respectivement à la tête des départements Politique et Communication, et Finances et Informatique.

Lukas Oesch a rejoint l'équipe de direction (Politique et communication) le 1er juin dernier en remplacement de Marcel Sennhauser. Thomas Fasel prendra quant à lui la succession de Marisa Lienberger (Finances et informatique) en novembre. Marcel Sennhauser et Marisa Lienberger ont quitté la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) au printemps; la SSE tient à les remercier pour leurs années de travail au service de l'association et leur contribution à son développement.

Lukas Oesch, chef du département Politique et communication depuis le 1er juin

Lukas Oesch a pris ses fonctions de vice-directeur de la SSE et de chef du département Politique et communication en juin 2025. Il est également en charge du marketing. Auparavant, il a dirigé pendant huit ans la communication politique de la Nagra dans le cadre de l'un des plus grands projets d'infrastructure et de construction du pays. Géologue de formation, il a, avant de se lancer dans la communication, mené des travaux de recherche pendant de longues années.

Thomas Fasel, chef du département Finances et Informatique à compter de novembre

Thomas Fasel prendra en novembre le poste de chef du département Finances et Informatique au sein de la direction. Économiste d'entreprise et expert en comptabilité et contrôle de gestion, il apportera son expérience dans les domaines des finances, de l'informatique et de l'administration. Il a occupé pendant de nombreuses années des postes de direction dans le secteur privé.

Avec ces deux renforts, les cinq sièges de la direction se retrouvent pourvus. Ce recrutement permet à la SSE de miser sur la continuité et un développement ciblé. La SSE tient également à remercier Peter Riva, qui dirige avec beaucoup d'engagement le département Finances et informatique par intérim jusqu'à la prise de fonctions de Thomas Fasel.