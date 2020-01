Huawei stößt zu HEVC Advance

HEVC Advance

HEVC Advance gibt die Hinzufügung von Huawei als Lizenzgeber und Lizenznehmer bekannt

HEVC Advance, ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration, gab heute bekannt, dass Huawei Technologies Co., Ltd. zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen Lizenzgeber und Lizenznehmer des HEVC/H.265-Patentpools von HEVC Advance geworden sind. Als Lizenzgeber sind nun alle wesentlichen HEVC/H.265-Patente von Huawei über den HEVC Advance Patentpool erhältlich. Als Lizenznehmer erhält Huawei Zugang zu den über 10.000 weltweiten Patenten (und es werden immer mehr), die für die Implementierung des HEVC/H.265 Video-Codec-Standards notwendig sind.

"Die Patentlizenzierung ist eine angemessene Belohnung für Innovationen, bietet Anreize für weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung und fördert den kontinuierlichen Fortschritt der Branche. Patentpools sind eine der vielen Möglichkeiten, geistiges Eigentum zu lizenzieren. Huawei freut sich sehr, mit anderen Anbietern von Videotechnik zusammenzuarbeiten, um Implementierern von Patenten Lizenzierung aus einer Hand zu bieten, während das Unternehmen gleichzeitig für Einzellizenzen offen bleibt und Patentimplementierern die Möglichkeit gibt, basierend auf ihren eigenen Geschäftsanforderungen unterschiedliche Lizenzierungsmodelle zu wählen", so Jianxin Ding, Leiter des Bereichs Global Intellectual Property bei Huawei Technologies Co., Ltd. "Durch die Zusammenarbeit mit HEVC Advance können die Medientechnologie-Innovationen von Huawei innerhalb der Branche in großem Umfang eingesetzt werden, und die Verbraucher haben den Komfort und den Genuss einer fortschrittlichen Videotechnologie, ob im täglichen Leben oder bei der Arbeit."

"Unsere Zusammenarbeit mit Huawei ist ein sehr gutes Beispiel für eine für beide Seiten vorteilhafte und einvernehmliche SEP-Lizenzierung", so Peter Moller, CEO von HEVC Advance. "Huawei ist eines der größten und wichtigsten Technologieunternehmen der Welt. Es ist führend in den Bereichen Innovation und geistiges Eigentum und hat maßgeblich zur Entwicklung vieler Standards beigetragen, die in der Telekommunikations- und Medienbranche weit verbreitet sind. Die Unterstützung von Huawei zu haben, stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung unseres Ziels dar, Barrieren bei geistigem Eigentum zu beseitigen und die Vorteile der HEVC-Technologie allen Verbrauchern und allen Marktteilnehmern zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, mit Huawei zusammenzuarbeiten, um ein gesundes und kollaboratives SEP-Lizenzierungsklima in China und dem Rest der Welt zu unterstützen."

