Die Arab Palestinian Investment Company erweitert ihre Aktivitäten in Palästina durch eine strategische Partnerschaft mit der Reema Hygienic Paper Company, an der sie 51 % der Anteile erwirbt

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) hat bekannt gegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft mit der Reema Hygienic Paper Company (Reema) eingegangen ist, indem sie einen Anteil von 51 % an dem Unternehmen erworben hat. Die Vereinbarung wurde von Tarek Aggad, dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von APIC, und den Aktionären von Reema unterzeichnet: Nabil und Omar Alhaj Abed, Jadallah Jadallah, und Al Hur investments Co., vertreten durch Lana Alhaj Abed und Nadine Issa.

Aggad erklärte, dass diese Akquisition im Einklang mit der Strategie von APIC steht, seine Investitionspräsenz in Palästina zu verstärken, mit besonderem Schwerpunkt auf der verarbeitenden Industrie und dem Konsumgütersektor. Aggad betonte, dass die Investition von APIC trotz der harten und schwierigen Bedingungen in Palästina aufgrund des andauernden Krieges im Gazastreifen ihr unermüdliches Engagement für die Unterstützung der lokalen Industrie und der Beschäftigung in Palästina unterstreicht. Darüber hinaus wird dieser Schritt von APIC, ihren Tochtergesellschaften, Aktionären und den Gemeinden, in denen sie tätig ist, einen erheblichen Nutzen bringen.

Aggad betonte, dass diese Akquisition den Beginn einer vielversprechenden Partnerschaft darstellt, die für beide Parteien eine erhebliche Wertschöpfung erwarten lässt. Durch diese Investition wird APIC mit den bestehenden Anteilseignern zusammenarbeiten, um das Geschäft weiter zu institutionalisieren und auszubauen, insbesondere durch die Steigerung des Absatzes über die APIC-Tochtergesellschaft Unipal, dem führenden und größten Vertriebsunternehmen für schnelldrehende Konsumgüter in Palästina mit einem ausgedehnten Netz von über 6.000 Einzelhandelsgeschäften.

Aggad bekräftigte außerdem, dass der Markenname „Reema" beibehalten wird und die derzeitigen Anteilseigner und Direktoren in ihren Funktionen bleiben und mit APIC zusammenarbeiten werden, um den Wachstumskurs des Unternehmens voranzutreiben.

Nabil Alhaj Abed drückte seinen Stolz über die Unterzeichnung dieser strategischen Partnerschaft aus und bekräftigte, dass in der nächsten Phase eine enge Zusammenarbeit mit dem Management von APIC stattfinden wird, um die Entwicklung von Reema im Einklang mit den zukünftigen Visionen und Bestrebungen des Unternehmens zu lenken. Er fügte hinzu, dass diese Zusammenarbeit das Wachstum des Unternehmens beschleunigen, seine Marktpräsenz auf lokaler und regionaler Ebene verbessern und die Innovation fördern wird.

Jadallah Jadallah erklärte seinerseits, dass das 1982 gegründete Unternehmen Reema der führende Akteur in der palästinensischen Hygienepapierindustrie ist und mehr als 90 qualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Produktion, Marketing, Vertrieb und Logistik beschäftigt und einen Marktanteil von rund 40 % hält.

APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentholdinggesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak und der Türkei: die Siniora Food Industries Company; die Unipal General Trading Company; die Palestine Automobile Company; die Medical Supplies and Services Company; die National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); die Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; die Arab Leasing Company und die Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die über ihre Tochtergesellschaften mehr als 3.150 Mitarbeiter beschäftigen.

