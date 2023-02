Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielt 2022 einen Nettogewinn von 30,5 Millionen USD

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) hat ihre vorläufigen (ungeprüften) konsolidierten Finanzergebnisse für 2022 bekannt gegeben. In seiner Erklärung gab der Vorsitzende und CEO der APIC, Tarek Aggad, bekannt, dass sich der Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2022 auf 1,16 Milliarden USD belief, was einem Wachstum von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 30,5 Millionen USD, was einem Rückgang von 19,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der den APIC-Aktionären zustehende Nettogewinn 27,6 Millionen USD betrug, was einem Rückgang von 17,8 % entspricht. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,25 USD, ein Rückgang von 22,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Aggad erklärte, dieser Rückgang des Konzernergebnisses sei auf eine Reihe verschiedener Gründe zurückzuführen, unter anderem die Tatsache, dass die Ergebnisse des Jahres 2021 einmalige nicht-operative Gewinne in Höhe von 4,67 Millionen USD enthielten, die aus dem Verkauf der gesamten Beteiligung der APIC an der Arab Palestinian Shopping Centers Company (Bravo) resultierten. Hinzu kämen regionale und globale wirtschaftliche Herausforderungen, zu denen auch ein erheblicher Anstieg der weltweiten Lieferkettenkosten gehörte, der die Preise für Rohstoffe, Produktion, Versand, Transport und Lagerhaltung aufgrund des Krieges in der Ukraine betraf. Auch die Finanzierungskosten des Konzerns sind um 62 % gestiegen, was zum Teil auf die Inflation und den Anstieg der weltweiten Zinssätze zurückzuführen ist, sowie auf den Anstieg der Finanzierungskosten für Expansionen und Betriebskapital. Darüber hinaus wurde das Unternehmen durch die Darstellung der Ergebnisse von Sinioras türkischer Tochtergesellschaft Polonez aufgrund der Anwendung des internationalen Rechnungslegungsstandards Nr. 29 beeinträchtigt, da die Türkei als Hochinflationsland eingestuft wird.

Das Gesamtvermögen belief sich auf 741,5 Millionen USD, was einem Anstieg von 19,98 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das den APIC-Aktionären zurechenbare Nettoeigenkapital belief sich auf 184,9 Millionen USD, was einem Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aggad fügte hinzu, APIC und seine Tochtergesellschaften hätten im Jahr 2022 insgesamt 2 Millionen USD in die soziale Verantwortung der Unternehmen investiert, was 6,5 % des Nettogewinns des Konzerns entspreche. Dabei wurden mehr als 85 karitative und humanitäre Einrichtungen finanziell, moralisch und mit Sachleistungen unterstützt, die sich um Waisenkinder und Menschen mit besonderen Bedürfnissen kümmern, sowie Einrichtungen in den Bereichen Bildung, Jugend, Führung und Unternehmertum, Gesundheit und medizinische Versorgung, Kultur, kulturelles Erbe und andere.

Informationen zur APIC

Die APIC ist eine an der Palästinensischen Börse notierte ausländische öffentliche Beteiligungsholding (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak und der Türkei: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; die Arab Leasing Company und die Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Über ihre Tochtergesellschaften beschäftigt sie rund 3000 Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.apic.ps

