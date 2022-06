Mobility

Mobility baut das Sommerangebot aus

Zum meteorologischen Sommeranfang erweitert Mobility die Flotte mit 30 Mini Cooper-Cabrios. Gleichzeitig wird das Angebot im Kanton Tessin über die warmen Monate so stark ausgebaut wie noch nie - damit Gäste und die heimische Bevölkerung Carsharing voll ausnutzen können.

Die Mobility Genossenschaft stellt den Kundinnen und Kunden ab sofort wieder die Cabrio-Kategorie zur Verfügung. Dazu platziert das Carsharing-Unternehmen 30 Fahrzeuge des Typs Mini Cooper S in der ganzen Schweiz - von Genf über Zürich bis Chur. Mobility-Mediensprecher Stefan Roschi sagt: "Wir freuen uns sehr, diese Kategorie erneut anbieten zu können, denn in der Mobility-Community sind die Cabrios beliebt." Neu bleiben diese über den Herbst hinaus als Teil der rund 3000 Fahrzeuge buchbar. Mobility will für jede Situation das passende Auto bieten: Vom kleinen Elektroauto über Combis bis zu Transporter. "So werden möglichst viele Menschen von Carsharing überzeugt und verzichten auf ein eigenes Auto."

19 zusätzliche Fahrzeuge im Tessin

Jährlich baut Mobility über die Sommermonate das Angebot an verschiedenen Orten in der Schweiz aus. Besonders im Tessin. Denn dort steigt die Nachfrage mit den warmen Temperaturen jeweils stark an, und rund die Hälfte der Reservationen werden von ausserkantonalen Nutzer:innen getätigt. Dieses Jahr verstärkt Mobility den Ausbau im Tessin so stark wie nie zuvor, so dass 63 Carsharing-Autos verfügbar sind - 19 mehr als im Winter. Zusätzliche Fahrzeuge stehen zum Beispiel in Locarno, Lugano und Bellinzona. Darüber hinaus ist diese Woche ein neuer, fester Standort in Castione eröffnet worden. "Rein von der Nachfrage her könnten wir über den Sommer sogar noch mehr Autos platzieren", sagt Sprecher Stefan Roschi. "Dafür müssten allerdings mehr Miet-Parkplätzen zur Verfügung stehen."

Für Tessiner Fans von Elektroautos gibt es derweil gute Neuigkeiten. Im Verlauf des Sommers werden am Bahnhof Bellinzona sechs Mobility-Parkplätze elektrifiziert. Bis 2030 sind alle Autos der Genossenschaft komplett elektrisch unterwegs. Aktuell läuft die Vorbereitungsphase für den Ausbau der Schweizweiten Ladeinfrastruktur.

