Clearwater Analytics, LLC

Galilée AM standardisiert Clearwater Analytics zur Unterstützung von raschem Wachstum und operativer Exzellenz von Investitionen

Boise, Idaho, Usa, und Paris (ots/PRNewswire)

Clearwater JUMP rationalisiert Fonds- und Vermögensverwaltungsaktivitäten über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment Management, Rechnungswesen, Reporting und Analysen, gab heute bekannt, dass Galilée Asset Management (AM) Clearwater JUMP implementieren wird, um die Fonds- und Vermögensaktivitäten über den gesamten Investment-Lebenszyklus hinweg zu konsolidieren. Die Einführung der Plattform erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Galilée AM versucht, sein schnelles Wachstum zu unterstützen und seine Aktivitäten zu konsolidieren, nachdem es mehrere Investmentmanagement-Gesellschaften übernommen hat.

Galilée AM ist spezialisiert auf die Verwaltung von Fonds und Vermögenswerten, vor allem in den Bereichen Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Das in Frankreich ansässige Unternehmen entschied sich für Clearwater JUMP als End-to-End-Vermögensverwaltungsplattform, die eine vollständige funktionale Abdeckung der Front-, Middle- und Back-Office-Anlageoperationen bietet. Mit Clearwater will Galilée AM eine nahtlose Verbindung zu all seinen Kontrahenten herstellen, wichtige Marktdaten nutzen und Handelsprozesse optimieren.

„Mit Clearwater haben wir einen langfristigen Partner gefunden, der es uns ermöglicht, unser Multi-Entity- und Multi-Activity-Geschäft auf einer einzigen Plattform zu zentralisieren", berichtet Roni Michaly, CEO bei Galilée AM. „Clearwater ist ein technologisches Upgrade und ein strategischer Schritt, um unseren Betrieb zu konsolidieren, die Effizienz zu steigern und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Bisher hat Galilée AM in jeder Geschäftseinheit mehrere interne Lösungen mit vielen manuellen Prozessen zur Auftragskonsolidierung eingesetzt. Die JUMP-Produktreihe von Clearwater wird diese Ineffizienzen beseitigen und die Kosten senken, da die Clearwater-Plattform die Daten für die Teams von Galilée AM zusammenführt und den Nutzern einen konsolidierten Überblick über das gesamte Unternehmen verschafft. Galilée AM nannte die erstklassige Benutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit der Plattform und die schnelle Implementierung als wichtigste Gründe für die Einführung von Clearwater. Zu den erwarteten Vorteilen für Galilée AM gehören die einheitliche Plattform für alle erworbenen Unternehmen, eine präzise Berichterstellung auf Unternehmensgruppenebene und eine Rationalisierung der Middle-Office-Aktivitäten zur Steigerung der Effizienz.

„Unsere Partnerschaft mit Galilée AM demonstriert unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, skalierbarer Lösungen, die den komplexen Anforderungen der heutigen Vermögensverwalter gerecht werden", so Emmanuel Fougeras, President der JUMP-Produktreihe von Clearwater. „Mit der Entscheidung für Clearwater JUMP hat sich Galilée AM für den technologischen Fortschritt entschieden und für nachhaltiges Wachstum und operative Exzellenz positioniert. Wir freuen uns darauf, ihre Vision und ihre weitere Expansion zu unterstützen."

Wenn Sie mehr über Clearwater Analytics erfahren möchten, sprechen Sie noch heute mit einem Experten.

Informationen zu Galilée AM

Galilee AM wurde 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Straßburg und Paris. Mit seinen Investmentlösungen für private, professionelle und institutionelle Kunden bietet Galilee AM eine multithematische Expertise bei der Fonds- und Wertpapierauswahl. Ihre unternehmerische Struktur und ihre Kapitalunabhängigkeit von jeglichem Banken- oder Versicherungsnetz garantieren eine weitreichende Freiheit bei Investitionsentscheidungen. Galilee AM ist ein Unterzeichner der PRI (UN Principles for Responsible Investment). Weitere Informationen über Galilee Asset Management unter www.galilee-am.com.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Täglich tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und staatliche Behörden anhand der zuverlässigen Daten von Clearwater effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Bill. USD an Vermögenswerten. Dies schließt sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen ein. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/galilee-am-standardisiert-clearwater-analytics-zur-unterstutzung-von-raschem-wachstum-und-operativer-exzellenz-von-investitionen-302175148.html