VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg: VCS fördert das Erfolgskonzept «Pedibus» in der Deutschschweiz

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz intensiviert sein Engagement für sichere Schulwege und setzt dabei verstärkt auf den VCS Pedibus. Das in der Romandie und im Tessin bewährte Modell soll gezielt auch in der Deutschschweiz mit zwei neuen regionalen Koordinationsstellen in Bern und Basel gefördert werden. Dafür baut der VCS seine Unterstützung für Gemeinden, Schulen und Eltern aus.

Der VCS Pedibus – der «Schulbus auf Füssen» – ermöglicht es Kindern, in begleiteten Gruppen zu festen Zeiten und auf definierten Routen zur Schule zu gehen. Erwachsene Begleitpersonen übernehmen dabei die Begleitung, während die Kinder unterwegs selbstständig «ein- und aussteigen» können.

Für Christa Boesinger, Projektleiterin Pedibus Deutschschweiz, ist es ein bestechend einfaches Konzept, das wesentlich zur Verkehrssicherheit auf den Schulwegen beiträgt: «Die Idee des ‹VCS Pedibus› hat sich in der Westschweiz und im Tessin seit Jahren etabliert. Mit dem Pedibus lernen Kinder Schritt für Schritt sicheres Verhalten im Verkehr und werden darauf vorbereitet, später den Weg zur Schule selbständig zu gehen. Höchste Zeit, das Erfolgskonzept grossflächig in die Deutschschweiz zu übertragen.»

Angesichts zunehmender Verkehrsbelastung und unsicherer Situationen im Umfeld von Schulen sieht Pedibus-Koordinator Aaron Rudolf von Rohr grossen Handlungsbedarf: «Der VCS Pedibus entlastet nicht nur die Eltern, sondern fördert die Selbstständigkeit der Kinder, stärkt soziale Kontakte und bringt mehr Bewegung in den Alltag. Gleichzeitig reduziert er Elterntaxis und mindert die Unfallgefahr rund um Schulhäuser.»

Erfolgsmodell Pedibus

In der Romandie und im Tessin hat sich der VCS Pedibus als wichtiges Instrument für sichere Schulwege bewährt: Fast 400 Pedibusrouten waren im vergangenen Jahr in Betrieb – mehr als 4000 Kinder profitierten davon täglich. Um den Pedibus auch in der Deutschschweiz gezielt zu etablieren, hat der VCS sein Team verstärkt und zwei neue regionale Koordinationsstellen geschaffen: je eine für die Regionen Basel und Bern. Dadurch können Gemeinden, Schulen und Eltern noch umfassender bei der Einführung und Umsetzung von Pedibus-Linien unterstützt werden – von der Planung über die Organisation bis zum täglichen Betrieb.

Aus Sicht des VCS sind sichere Schulwege die zentrale Voraussetzung für eine kinderfreundliche und nachhaltige Verkehrspolitik. Mit dem Ausbau des Pedibus-Angebots leistet der Verband einen konkreten Beitrag, damit Kinder ihren Schulweg sicher, gesundheitsfördernd und selbstbestimmt zurücklegen können.

Weitere Informationen: pedibus.ch

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Christa Boesinger, Projektleiterin Pedibus Deutschschweiz, 031 328 58 25

Aaron Rudolf von Rohr, Koordinator Pedibus Region Basel, 031 328 58 28

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

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