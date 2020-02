Biotherm Homme

Ein neuer Meilenstein im nachhaltigen Engagement von Biotherm

Biotherm Water Lovers Program arbeitet mit der Surfrider Foundation Europe zusammen, um das Bewusstsein für die Umweltverschmutzung durch Kunststoffe zu schärfen und positive Veränderungen für die Ozeane auszulösen

Im Jahr 2020 erweitert das Programm "Biotherm Water Lovers" sein Engagement zum Schutz der Gewässer auf der ganzen Welt durch eine neue Partnerschaft mit der Surfrider Foundation Europe, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Erhalt der Weltmeere einsetzt.

Die neue Partnerschaft zwischen den Biotherm Water Lovers und der Surfrider Foundation Europe zielt darauf ab, eine Bewegung zu schaffen, die die Welt über die Umweltverschmutzung durch Plastik aufklärt und eine positive Veränderung im Verhalten der Menschen gegenüber Gewässern auslöst. In dem gemeinsamen Wunsch, den Ozean, die Küsten und die Flussufer zu erhalten, werden das Programm Biotherm Water Lovers und die Surfrider Foundation Europe in diesem Jahr zusammenarbeiten, um neue Freiwillige in ganz Europa zu mobilisieren und mehr als 2.200 der Strandsäuberungen der NGO durch globale Abfallsammlungen zu unterstützen. Jedes Jahr sammelt das Programm durch aktive ehrenamtliche Mitarbeiter vor Ort durchschnittlich 1.977 m3 Abfall ein. Die neue Partnerschaft wird das Bewusstsein für die Verschmutzung durch Kunststoffe erhöhen, Daten für die wissenschaftliche Forschung generieren und den Wandel auf der globalen Bühne fördern.

Wasser lag Biotherm schon immer am Herzen. Im Jahr 2012 zementierte Biotherm diese tiefe Verbindung durch das Programm Biotherm Water Lovers: Erstens ist es ein integraler Bestandteil der langfristigen Umweltmission von Biotherm, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu fördern und dadurch den Verbrauch fossiler Kunststoffe zu verringern. Zweitens arbeitet das Biotherm Water Lovers Program mit NGO-Partnern an Forschung und Bildung über den Schutz der Meere, insbesondere durch die Entwicklung von Produkten, die das Meeresleben respektieren.

"Seit 2012 engagiert sich Biotherm für den Schutz der Ozeane, inspiriert von der tiefen Verbundenheit unserer Marke mit dem Wasser. Water Lovers ist unser Aktionsprogramm, um durch bahnbrechende Wissenschaft und Partnerschaften zum Erhalt des Ozeans beizutragen. In dieser Zeit der Dringlichkeit ist das Wissen über die Verschmutzungskrise durch Kunststoffe zwar äußerst wichtig, aber wirklich entscheidend ist das Handeln. Deshalb arbeiten wir mit Experten von Weltrang zusammen, um die Gemeinden aufzuklären und auch die Gewässer von der Verschmutzung durch Plastik zu reinigen. Im Jahr 2020 werden wir die Vor-Ort-Aktivitäten unseres neuen Partners, der Surfrider Foundation Europe, Seite an Seite mit unseren aktiven Freiwilligen und anderen Wasserliebhabern in der gesamten Region unterstützen." Giulio Bergamaschi - Globaler Präsident von Biotherm.

"Der Ozean ist wesentlich für das Leben auf der Erde. Er ist eine Quelle von Sauerstoff und Nahrung, reguliert das Klima und beherbergt eine Vielzahl von Ökosystemen, die durch unsere menschlichen Aktivitäten stark bedroht sind. Die Surfrider Foundation Europe arbeitet täglich mit den wichtigsten Akteuren zusammen, um dieses gemeinsame Gut für die Menschheit zu verteidigen, mit dem einzigen Zweck, echte Veränderungen im Herzen unserer Gesellschaften auszulösen. Mit diesem Ansatz schließt sich die Surfrider Foundation Europe heute dem Biotherm Water Lovers Program an, mit dem Ziel, die Marke bei der Verbesserung ihrer Umweltauswirkungen zu unterstützen und herauszufordern und das Bewusstsein zu erhöhen", erklärt Florent Marcoux, CEO der Surfrider Foundation Europe.

BIOTHERM WATER LOVERS - EINE ROADMAP ZUR VERBESSERUNG DER NACHHALTIGKEIT

Zusätzlich zu der neuen Partnerschaft führt die Marke auch Verbesserungen an Formeln und Verpackungen ein, um das Engagement von Biotherm zu bestätigen, zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen.

MINIMIERUNG DER AUSWIRKUNGEN VON FORMELN AUF DIE OZEANE

Biotherm leistete bereits Pionierarbeit für einen nachhaltigeren Ansatz in Sachen Schönheit, indem das Unternehmen seit 2012 Nachhaltigkeit in die Produktentwicklung integriert hat, angefangen mit dem Verbot von Mikroperlen in seinen Produkten zum Ausspülen.

Im Jahr 2017 testete Biotherm seine WaterLover-Sonnenmilch auf einer Umwelttestplattform. Ziel ist es, die Auswirkungen unserer Sonnenschutzmittel auf die globale aquatische Umwelt in von Süß- bis Salzwassergewässern auf der ganzen Welt zu verstehen und fortlaufend zu reduzieren.

Im Jahr 2019 kündigte der Markenhersteller eine neue Formulierungs-Charta an, um die Auswirkungen seiner Formeln auf das Wasser zu reduzieren, mit strengen Anforderungen an Ökotoxizität, biologische Abbaubarkeit und einen verstärkten Einsatz von biowissenschaftlich formulierten Inhaltsstoffen.

EINE VISION ZUM KREISLAUF VON VERPACKUNGEN

Nach dem Versprechen von Biotherm, seinen Kunststoff-Fußabdruck zu reduzieren, hat die Marke begonnen, einen nicht-fossilen Ansatz für alle neuen Kunststoffverpackungen zu wählen.

Biotherm wird seinen Verbrauch an neuem Kunststoff durch die Verwendung von recyceltem Kunststoff reduzieren und verspricht darüber hinaus, die Verwendung nachhaltigerer Alternativen zu unterstützen:

- Im Jahr 2020 werden alle PET-Verpackungen zu 100 % aus recyceltem PET hergestellt. - Bis 2023 wird die Marke sicherstellen, dass alle Produkte zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden, und wird damit beginnen, biologisch recycelten Kunststoff zu verwenden (enzymatisches Recyclingverfahren)*. - Im Jahr 2025 wird der Gesamtverbrauch an Kunststoffen bei Biotherm zu 80 % frei von fossilen Brennstoffen sein, und um eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu fördern, verpflichtet sich der Markenhersteller, dass bis 2025 100 % der Kunststoffverpackungen wiederverwendbar, wiederverwertbar oder nachfüllbar sein werden.

* Bio-Recycling-Kunststoff ist nicht dasselbe wie biologisch abbaubarer Kunststoff.

PARTNERSCHAFTEN MIT FÜHRENDEN NGOs ZUM SCHUTZ UNSERER GEWÄSSER

Zur Unterstützung des langfristigen Engagements von Biotherm und der laufenden Mission, die Auswirkungen seiner Produkte auf die Ozeane zu reduzieren, geht die Marke weiterhin Partnerschaften mit führenden NGOs auf der ganzen Welt ein.

MISSION BLUE, EIN HISTORISCHER PARTNER FÜR DIE ERHALTUNG

Seit 2012, als Biotherm das Water-Lovers-Programm einführte, arbeitet der Markenhersteller mit Mission Blue zusammen. Die von Dr. Sylvia Earle gegründete Mission Blue befähigt Einzelpersonen und Gemeinschaften, besondere Orte auf der ganzen Welt zu schützen, die für die Gesundheit der Ozeane entscheidend sind. Diese Orte - bekannt als "Hope Spots" - sind für die laufende Mission der Wiederherstellung und Bewahrung der Weltmeere von entscheidender Bedeutung. Seit acht Jahren arbeitet Biotherm an der Seite von Mission Blue, um den Erhalt von Hope Spots auf der ganzen Welt zu unterstützen.

TARA OCÉAN FOUNDATION, EIN HELDENHAFTER PARTNER FÜR DIE FORSCHUNG

Seit 2017 arbeitet Biotherm Seite an Seite mit der Tara Océan Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die mit wissenschaftlichen Institutionen kooperiert, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Ozean zu untersuchen.

Tara besitzt einen legendären Schoner von 36 Metern Länge, der für extreme Bedingungen gebaut wurde und als Plattform für wissenschaftliche Forschungsmissionen auf hohem Niveau dient. Das Boot hat 13 Expeditionen absolviert, die Biotherm nun unterstützt.

Diese Forschung ermöglicht es Biotherm, die Auswirkungen der Produkte auf das Meer zu minimieren, insbesondere die WaterLover-Sonnenpflegeserie, die sich dem Schutz des Wasserlebens verschrieben hat.

