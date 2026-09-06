FDI World Dental Federation

Der Weltverband der Zahnärzte FDI startet „Generation Smile“, die Bewegung für Mundgesundheit für alle

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Prag, Tschechische Republik (ots)

„Generation Smile“ ist eine Generation wie keine andere. Sie wird nicht durch das Geburtsjahr definiert, sondern vereint Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder Kultur mit einem gemeinsamen Ziel: Die Mundgesundheit zu einer Priorität machen, da sie für die Gesundheit und das Wohlbefinden unerlässlich ist – für alle Menschen, überall.

Heute hat der Weltverband der Zahnärzte FDI auf dem FDI-Weltzahnärztekongress in Prag offiziell Generation Smile – die Bewegung für Mundgesundheit für alle vorgestellt, eine neue Plattform für den Welttag der Mundgesundheit (WOHD). Unter dem Motto des ersten Jahres „Join Generation Smile“ lädt die Kampagne Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, sich gemeinsam für die Mundgesundheit als wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens einzusetzen.

„Generation Smile“ basiert auf der starken Überzeugung, dass dauerhafte Veränderung bei jedem Einzelnen von uns beginnt. Ganz gleich, ob man zweimal täglich die Zähne putzt, gesündere Gewohnheiten entwickelt, regelmäßig zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt geht, andere zur Pflege ihrer Zähne und ihres Zahnfleisches motiviert oder sich für das Recht aller auf Mundgesundheit stark macht – jeder Beitrag ist wichtig, und jede Maßnahme zählt. Denn gemeinsam können Millionen einzelner Handlungen zu einer weltweiten Bewegung für den Wandel werden.

„Generation Smile“ definiert Mundgesundheit neu und versteht sie als etwas, das über den Mund hinausgeht, dabei aber untrennbar mit ihm verbunden bleibt.

„Das Lächeln ist nicht das Ergebnis. Es ist das Symbol für alles, was eine gesunde Mundgesundheit ermöglicht – von Gesundheit über Selbstvertrauen und Wohlbefinden bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Indem wir Menschen dabei helfen, ihre Mundgesundheit ein Leben lang zu erhalten, möchte Generation Smile weltweit zu gesünderen Gemeinschaften und einer besseren Zukunft beitragen“, sagte Dr. Anna Lella, Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltmundgesundheitstags (WOHD).

Im Mittelpunkt steht dabei eine wichtige Tatsache: Die Gesundheit unseres Mundes ist ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit, da Munderkrankungen mit einer Reihe von systemischen Erkrankungen in Zusammenhang stehen.

Inspiriert von der universellen Sprache der Street-Art präsentiert „Generation Smile“ eine kühne neue visuelle Identität, die Grenzen und kulturelle Unterschiede überwinden soll. Die Kampagne lädt Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, Teil eines globalen digitalen Wandgemäldes zu werden und durch ihre individuelle Unterstützung gemeinsam ein einzigartiges Kunstwerk zu schaffen.

„Mit Generation Smile möchten wir den Menschen einen gemeinsamen Raum bieten, um zu sagen: Meine Mundgesundheit ist wichtig, und auch die richtige Pflege ist wichtig. Wir wollen eine Bewegung für lebenslange Mundgesundheit ins Leben rufen – denn Mundgesundheit hat die Kraft, Leben zu verändern, und jeder kann Teil dieser Veränderung sein“, sagte Assistenzprofessor Dr. Nikolai Sharkov, Präsident der FDI. „Angesichts der Tatsache, dass weltweit fast 3,7 Milliarden Menschen von Munderkrankungen betroffen sind, können wir nicht hinnehmen, dass so viele weiterhin ohne die notwendige zahnmedizinische Versorgung auskommen müssen. Jede gesunde Entscheidung, die wir treffen, jedes Gespräch, das wir beginnen, und jeder Mensch, den wir inspirieren, bringt uns der Vision der FDI von einer Welt mit optimaler Mundgesundheit einen Schritt näher. Generation Smile ist eine Einladung an Menschen überall auf der Welt, sich einer Bewegung anzuschließen, die ein bleibendes Vermächtnis für künftige Generationen hinterlassen wird.“

Im Laufe der Jahre hat der Welttag der Mundgesundheit Tausende von Menschen für ein gemeinsames Anliegen zusammengebracht: Einzelpersonen, Fachleute aus dem Bereich der Mundgesundheit, nationale Zahnärzteverbände, Schulen, Partner und politische Entscheidungsträger aus allen Teilen der Welt. „Generation Smile“ nutzt diese Dynamik, indem es diese Stimmen in einer globalen Bewegung vereint – und so eine noch stärkere Kraft für die Mundgesundheit schafft.

Am 20. März 2027, wenn der Welttag der Mundgesundheit erneut stattfindet, werden Menschen überall dazu eingeladen, sich Generation Smile anzuschließen und eine Zukunft mitzugestalten, in der jeder Mensch sein Recht auf Mundgesundheit wahrnehmen und ein Leben lang von einem gesunden Mund profitieren kann.

Über den Welttag der Mundgesundheit

Der Welttag der Mundgesundheit (WOHD), der jährlich am 20. März stattfindet, wurde von dem Weltverband der Zahnärzte FDI ins Leben gerufen, um weltweit das Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfung von Munderkrankungen zu schärfen. www.worldoralhealthday.org