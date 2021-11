Planon

Planon im IDC-MarketScape 2021 zum "Leader" für Instandhaltungs- und Facility Management-Anwendungen im Bildungswesen ausgezeichnet

Frankfurt (ots/PRNewswire)

~ Die Position von Planon in diesem IDC MarketScape zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Anforderungen von Kunden aus dem Bildungsbereich heute und in Zukunft zu erfüllen und die Stakeholder auf dem gesamten Campus dabei zu unterstützen, optimale Entscheidungen zu treffen, um die Erfahrungen von Lehrkräften, Mitarbeitern, Studierenden und Besuchern zu verbessern. ~

Planon freut sich über die Auszeichnung als "Leader" im IDC MarketScape: Worldwide SaaS Education Maintenance and Facility 2021 Application Vendor Assessment*. Im IDC-MarketScape Assessment werden die Strategie der offenen Plattform und das Ökosystem von Planon, die digitalen Visualisierungsfunktionen sowie die beachtliche globale Präsenz im Hochschulbereich als wesentliche Stärken von Planon gewürdigt.

Das "IDC MarketScape: Worldwide Education Maintenance and Facility Application Vendor Assessment" zielt darauf ab, potenziellen Kunden von Software für das Bildungswesen eine Liste von Anbietern zur Verfügung zu stellen, die große Schritte unternommen haben, um die Funktionen und Strategien zu integrieren, die die umfassenden Anforderungen des Instandhaltungs- und Facility Managements für das Bildungswesen unterstützen.

"Da hybride Arbeits- und Lernmodelle die traditionelle Welt der Schul- und Hochschulbildung verändern, erforschen Anbieter von Facility Management-Anwendungen neue Wege zur Verbesserung digitaler Tools, die diese Institutionen unterstützen", so Matthew Leger, Research Manager, Worldwide Education Digital Transformation Strategies bei IDC. "Institutionen, die ihre Facility Management-Kapazitäten angesichts der großen Umwälzungen im Bildungswesen ausbauen wollen, müssen kritisch darüber nachdenken, inwiefern SaaS-Anwendungsanbieter Bildungseinrichtungen auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft unterstützen. Wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, sind Kundenbeziehungen, Konfigurierbarkeit, Kapitalplanung, Mobilität, Standortintelligenz und IoT."

Der IDC-MarketScape-Bericht hebt die verschiedenen Stärken von Planon hervor, darunter:

Planons offene Plattform und Planons Partner-Ökosystem, die sich problemlos in eine Vielzahl von Technologien und Datenquellen von Drittanbietern integrieren lassen, darunter Unternehmensanwendungen, Anbietersysteme und Lösungen von Serviceanbietern sowie Gebäudemanagementsysteme, IoT-Plattformen und Sensoren.

Planons umfassendes Angebot an interaktiven digitalen Visualisierungsfunktionen zur Verwaltung von Anlagen und Gebäuden, einschließlich AutoCAD- und BIM-Integration, sowie digitalen Zwillingsmodellen mit Bildern, Realitätserfassung und cloudbasierter Visualisierung, die direkt mit Gebäudegrundrissen und Anlagen verbunden sind.

zur Verwaltung von Anlagen und Gebäuden, einschließlich AutoCAD- und BIM-Integration, sowie digitalen Zwillingsmodellen mit Bildern, Realitätserfassung und cloudbasierter Visualisierung, die direkt mit Gebäudegrundrissen und Anlagen verbunden sind. Planons globale Präsenz im Hochschulbereich - mit mehr als 150 Institutionen, die Planon-Software weltweit einsetzen. Planon verfügt über 14 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien und bietet seine Lösung in 12 Sprachen und Live-Kundensupport in vier Sprachen. Die Expertenteams vor Ort sind mit der Bereitstellung neuer Implementierungen, dem Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg und integrierten Campus Management-Lösungen für Universitäten und Fachhochschulen bestens vertraut.

"Hochschuleinrichtungen auf der ganzen Welt vertrauen auf die integrierte Campus Management-Software von Planon, die sie bei der Verwaltung einer Vielzahl von Gebäuden, Infrastrukturen und Einrichtungen, der Einhaltung von Vorschriften, Nachhaltigkeitszielen, Sicherheitsfragen und den sich ändernden Erwartungen der Studierenden unterstützt", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Ich bin stolz darauf, dass Planon in diesem IDC MarketScape zum "Leader" gekürt wurde. Wir werden auch in Zukunft unser Wissen und unsere Erfahrung einsetzen, um Bildungseinrichtungen dabei zu helfen, ihren Communities ein optimales Umfeld zum Lernen, Lehren, Arbeiten und Leben zu bieten."

Ein kostenloser Auszug aus dem Bericht über Planon kann hier abgerufen werden.

*IDC MarketScape: Worldwide SaaS Education Maintenance and Facility 2021 Application Vendor Assessment; Okt 2021 | Doc #US48145321

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von Software für das Immobilien- und Facility Management, die die Digitalisierung von Gebäuden und Dienstleistungen ermöglicht, indem sie die vielfältige Landschaft intelligenter Gebäudetechnologien, Geschäftslösungen und Daten in eine einzige Datenquelle integriert und diese in einen Mehrwert für Gebäudeeigentümer, Gebäudenutzer und FM-Dienstleister verwandelt. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon durchweg als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen mit Unterstützung seiner weltweiten Niederlassungen und Partner für mehr als 2.500 Kunden implementiert.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Vendor Assessment Modell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu liefern. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und eine einzige grafische Darstellung der Position eines jeden Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes liefert. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, mit dem die Produkt- und Serviceangebote, Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologie-Einkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Image: https://mma.prnewswire.com/media/1678010/Planon_IDC_MarketScape.jpg