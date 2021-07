Planon

Planon eröffnet neuen Innovation Campus an seinem Hauptsitz

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire)

Das Büro des 21. Jahrhunderts als Clubhaus

Am 2. Juli hat Planon seinen hochmodernen Innovation Campus in Nijmegen, Niederlande, offiziell eröffnet. Dieses geräumige, intelligente und nachhaltige Bürogebäude ist eine wertvolle Ergänzung des Planon-Hauptsitzes in Nijmegen. Es ist ein Zeugnis für die Kompetenz, die Fähigkeiten und die Vision des Unternehmens und spiegelt das Büro des 21. Jahrhunderts wider.

Planon ist ein Marktführer im Bereich digitales Gebäudemanagement mit umfassender globaler Expertise und über 2.500 namhaften Kunden weltweit. Planon ist sich der vergangenen, aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für Büroumgebungen sehr bewusst und ist ein entschiedener Verfechter der Entwicklung eines Arbeitsplatzes, der sowohl nachhaltig ist als auch zukunftsweisende technologische Funktionen bietet. Die Erkenntnisse, das Wissen und die Vision des Unternehmens mündeten in der Einrichtung eines "Innovation Campus", als Planon das Gebäude neben seinem bisherigen Hauptsitz erwarb.

Das Ziel hinter der Umgestaltung dieses bestehenden Gebäudes war es, eine Umgebung zu schaffen, die die Zusammenarbeit sowie Forschung und Entwicklung im Bereich Gebäude- und Arbeitsplatztechnologien fördert. Der Innovation Campus beherbergt auch ein großes, neu errichtetes biophiles Gewächshaus aus Glas und Stahl, das als Verbindung zwischen dem ursprünglichen Hauptsitz und dem neuen Gebäude dient und einen ästhetisch ansprechenden und einladenden grünen Treffpunkt bietet: den Planon Dschungel. Der Innovation Campus verfügt auch über Einrichtungen wie eine Bar, einen Fitnessraum und einen Gemüsegarten, um soziale Interaktion, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.

Energieneutral

Der Einsatz von Solarkollektoren, Wärmepumpen und einem geplanten Aquifer-Thermalspeichersystem innerhalb der Anlage sorgt dafür, dass das Gebäude nahezu energieneutral betrieben werden kann. Die niederländische Zentralregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 eine komplett energieneutrale Umwelt zu schaffen, und Planon ist entschlossen, mindestens einen Schritt voraus zu sein.

"Planon wächst jährlich um 15 bis 20 Prozent und unser Team vergrößert sich schnell", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Unsere Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle und wir glauben, dass unser Innovation Campus unsere Community auf neue und aufregende Weise inspirieren und motivieren wird."

"Auch nach der COVID-19-Pandemie werden viele Menschen weiterhin von zu Hause aus arbeiten. "Wir bei Planon bemühen uns, den Gang ins Büro zu einer möglichst angenehmen Erfahrung zu machen, mit vielfältigen Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, innovativ zu sein und unsere Erfolge zu feiern - das Büro als Clubhaus. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiten denken: "Toll, heute ist Bürotag!"

"Die Forschung zeigt, dass glückliche und zufriedene Mitarbeiter kreativer und produktiver sind", so Wanda Stoop-Zijlstra, VP Human Resources bei Planon. "Deshalb legen wir großen Wert auf das Wohlbefinden unserer Kolleginnen und Kollegen und investieren weiterhin in neue Wege zur Förderung der Motivation, wie zum Beispiel durch unseren Innovation Campus. Wir sind gespannt, wie inspirierend das für unsere Gemeinschaft ist."

Das Büro als Living Lab

"Unser neuer Campus atmet Innovationen", erklärt Rick Coenen, Manager Innovation Lab bei Planon. "Er ist mit den neuesten Gebäude- und Arbeitsplatztechnologien ausgestattet, darunter Sensoren, die die Gebäudenutzung und Gesundheitscharakteristika kontinuierlich messen. Dies trägt nicht nur zur Schaffung eines gesunden und nachhaltigen Arbeitsplatzes bei, sondern hilft auch bei der Optimierung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Echtzeit-Informationen ermöglichen es uns beispielsweise, nur die Büros und Besprechungsräume zu reinigen, die tatsächlich genutzt wurden. Daten spielen in unserem Smart Campus eine entscheidende Rolle.

Das Büro ist ein Living Lab, in dem wir zeigen, was heute machbar ist, und Möglichkeiten für die Zukunft im Bereich der innovativen Gebäudetechnik schaffen. Alles dreht sich um das Testen neuer Ideen und das Experimentieren mit neuen und bestehenden Technologien. Wir tun dies zusammen mit Start-ups, Studierenden und unseren Kunden und Partnern, um Zusammenarbeit und Co-Kreation zu fördern."

Planon ist der weltweit führende Anbieter von Real Estate- und Facility Management-Software, die die Digitalisierung von Gebäuden und Dienstleistungen ermöglicht, indem sie die vielfältige Landschaft von intelligenter Gebäudetechnik, Geschäftslösungen und Daten in einer zentralen Datenbank - einer Single Source of Truth - integriert und diese in einen Mehrwert für Gebäudeeigentümer, Gebäudenutzer und FM-Dienstleister verwandelt. Planon wird von Analysten seit vielen Jahren als führend bei Real Estate- und Facility Management-Software gesehen. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kunden in mehr als 40 Ländern implementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt.