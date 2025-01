AMROP

Amrop, ein weltweit führendes Unternehmen für Executive Search und Leadership Consulting, kündigt ein neues Büro in Kolumbien an

Brüssel (ots/PRNewswire)

Die Executive-Search-Abteilung des in Kolumbien ansässigen Unternehmens Human Capital tritt der Amrop Partnership SC bei, einem weltweit führenden Unternehmen für Executive Search und Leadership Consulting.

Unter der Leitung von José Manuel Acosta Gómez, CEO, wurde Human Capital im Jahr 2002 in Bogotá gegründet. Neben Executive Search und Leadership Consulting verfügt das Unternehmen auch über starke Geschäftsbereiche in den Bereichen Intelligent Total Rewards, Employee Experience, Communications and Change Management, Labor Relations, Organizational Transformation und BPO/HR Process Management.

Der Bereich Executive Search und Leadership Consulting wird nun unter der Marke Amrop firmieren.

Das neue Amrop Colombia betreut Kunden aus den wichtigsten Wirtschaftssektoren des Landes, darunter Öl und Gas, Logistik, Bergbau, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, Konsumgüter und Dienstleistungen sowie die verarbeitende Industrie.

"Wir freuen uns, dass Amrop nun auch in Kolumbien vertreten ist", sagte Annika Farin, Global Chair von Amrop. "Unser neues Team bringt ein tiefes Verständnis des lokalen Talentmarktes mit, kombiniert mit einem hohen Maß an Ehrgeiz und Professionalität, sowie starken gemeinsamen Werten mit Amrop. Gemeinsam sind wir einzigartig positioniert, um regionale Synergien zu fördern und unsere Lösungen auf den erhöhten Bedarf unserer Kunden an Führungskräften auf dem kolumbianischen Markt und in der gesamten Region zuzuschneiden."

José Manuel Acosta Gómez fügte hinzu: "Kolumbien ist ein bedeutender Markt für Executive Search und Leadership Consulting in Lateinamerika, und wir sind stolz, der globalen Partnerschaft von Amrop beizutreten. In einem Geschäftsumfeld, in dem Führungsqualitäten den Erfolg bestimmen, stellt unsere Integration mit Amrop einen wichtigen Meilenstein in unserer Strategie zur Stärkung von Führungskräften in Kolumbien und der Region dar. Durch den Beitritt zu einem der renommiertesten globalen Netzwerke im Bereich Executive Search bieten wir Unternehmen nicht nur Zugang zu Führungskräften von Weltrang, sondern auch einen beratenden, flexiblen und auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes ausgerichteten Ansatz. Diese Allianz ist Ausdruck unseres Engagements, der strategische Partner zu sein, der Unternehmen mit den Führungskräften verbindet, die sie für die Transformation ihrer Zukunft benötigen."

Das neue Büro von Amrop in Kolumbien befindet sich unter Carrera 11B #97-56, Edifico Ápice, Bogotá.

Die Erweiterung des Büros in Kolumbien verstärkt die führende Präsenz der Gruppe in der Region, die über Teams in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Panama, Peru und in der gesamten Region Mittelamerika und Karibik verfügt.

Besuchen Sie www.amrop.com.co

Informationen zu Amrop

Amrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Organisationen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – Experten für die Arbeit über Grenzen hinweg, in Märkten auf der ganzen Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika mit 69 Büros in 57 Ländern vertreten.