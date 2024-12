Gurgl Carat

Shootingstar Leon Löwentraut präsentiert „Bright Diamonds“ im Gurgl Carat

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Obergurgl/Ötztal/Tirol (ots)

Deutscher Ausnahmekünstler zu Gast im Tiroler Ötztal

Der deutsche Künstler Leon Löwentraut ist mit seiner Ausstellung „Bright Diamonds“ erstmals im Ötztal zu sehen. Vom 23. Dezember an können Kunstliebhaber:innen seine expressiv-abstrakten Werke im Gurgl Carat in Obergurgl erleben. Der 26-Jährige, der weltweit in Galerien vertreten ist, begeistert nicht nur auf der Kunstbühne, sondern auch im digitalen Raum: Mit über 1,1 Millionen Followern auf Instagram hat er eine riesige Fangemeinde. Die Vernissage findet im Beisein des Künstlers statt.

Das Gurgl Carat in Obergurgl präsentiert mit der Ausstellung „Bright Diamonds“ einen weiteren kulturellen Höhepunkt. Die Werke von Leon Löwentraut, einem der spannendsten Künstler seiner Generation, fügen sich perfekt in die Philosophie von Gurgl als „Diamond of the Alps“ ein. Wie die Gipfel der Ötztaler Alpen fesseln auch Löwentrauts kraftvolle, farbenprächtige Gemälde die Betrachter:innen. Der Titel der Ausstellung spiegelt nicht nur die Qualität der Werke, sondern auch die außergewöhnliche Atmosphäre wider, die das Gurgl Carat mit seiner modernen Architektur und dem alpinen Flair bietet.

Ein Künstler der neuen Generation

Leon Löwentraut, Jahrgang 1998, gehört zu den aufstrebenden Gesichtern der internationalen Kunstszene. Seit seiner Kindheit fasziniert von der Malerei, hat er sich durch seinen expressiven Stil und seine mitreißende Energie einen Namen gemacht. Löwentrauts Werke, die von Themen wie Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit inspiriert sind, werden weltweit in renommierten Museen und Galerien ausgestellt - von Venedig bis New York. Besonders bemerkenswert ist seine Fähigkeit, junge Menschen für Kunst zu begeistern. Über Instagram gibt er Einblicke in seinen kreativen Prozess und zieht mit mehr als 1,1 Millionen Followern die nächste Generation in die Welt der Kunst.

Vernissage am 23. Dezember

Die Ausstellung „Bright Diamonds“ im Gurgl Carat ist vom 23. Dezember 2024 bis zum 22. Jänner 2025 im Gurgl Carat zu sehen. Die Eröffnung findet am 23. Dezember um 18 Uhr bei freiem Eintritt statt. Eine exklusive Chance, den faszinierenden Kreativen näher kennenzulernen, bietet das „Meet the Artist“-Dinner im Anschluss mit limitierten Plätzen.

Gurgl Carat - Europas höchstes Kongresszentrum

Auf knapp 2.000 m Seehöhe liegt das moderne Kongress- und Veranstaltungszentrum Gurgl Carat im Tiroler Ötztal. Die Eventlocation, ein „Alpiner Raum für Inspiration“, bietet Platz für Veranstaltungen bis zu 500 Personen. Die einzigartige Kombination aus hochkarätiger Eventtechnik und hochalpiner Umgebung verspricht Veranstaltungen der Extraklasse. Kleine Seminare, spontane Meetings, große Tagungen, exklusive Galadinners oder mehrtägige Kongresse - im Gurgl Carat sind Veranstaltungen jeglicher Art zu Hause. In der Eventlocation mit modernster Veranstaltungstechnik finden zudem regelmäßig Konzerte sowie Kunstausstellungen statt.

Leon Löwentraut - „Bright Diamonds“

· Ort: Gurgl Carat, Obergurgl

· Ausstellungstitel: „Bright Diamonds“

· Zeitraum: 23.12.2024 bis 22.01.2025

Öffnungszeiten Austellung (15:00 - 17:00 Uhr)

25.12.2024 bis 12.01.2025: Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag

13.01.2025 bis 22.01.2025: Montag, Mittwoch, Freitag

Weitere Infos: https://www.alpine-artzeit.com/

Meet the Artist Dinner: https://shop.eventjet.at/de/eventsatgurglcarat/event/2369042c-534f-4732-9f35-dae76cd375ea

Vernissage Bright Diamonds

Die Ausstellung „Bright Diamonds“ im Gurgl Carat ist vom 23. Dezember 2024 bis zum 22. Jänner 2025 im Gurgl Carat zu sehen. Die Eröffnung findet am 23. Dezember um 18 Uhr bei freiem Eintritt statt. Eine exklusive Chance, den faszinierenden Kreativen näher kennenzulernen, bietet das „Meet the Artist“-Dinner im Anschluss mit limitierten Plätzen.

Datum: 23.12.2024, 18:00 Uhr - 23.12.2024, 20:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Gurgl Carat

Gurglerstraße 118

6456 Obergurgl

Österreich

URL: https://www.alpine-artzeit.com

MEET THE ARTIST DINNER

Treffen Sie Leon Löwentraut ganz privat bei einem edlen 4-Gänge Menü im Hotel Edelweiss & Gurgl. Die Plätze sind streng limitiert. Es gibt die Möglichkeit optional eine Weinbleitung dazu zu buchen.

Datum: 23.12.2024, 20:00 Uhr - 23.12.2024, 23:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Hotel Edelweiss & Gurgl

Ramolweg 5

6456 Obergurgl

Österreich

URL: https://shop.eventjet.at/de/eventsatgurglcarat/event/2369042c-534f-4732-9f35-dae76cd375ea

LEON LÖWENTRAUT - BRIGHT DIAMONDS Jetzt Infos zur Ausstellung holen und vorbeikommen!