Porta Mallorquina Marktstudie Mallorca Immobilien 2021: Rund 30 Prozent Preissteigerung in fünf Jahren

Deutliche Wertsteigerung in fünf Jahren

Eine unabhängige Marktstudie im Auftrag des Immobilienunternehmens Porta Mallorquina Real Estate ergab für den Immobilienmarkt Mallorca im 5-Jahresverlauf deutliche Wertzuwächse.

Im Schnitt stiegen die Preise für Inselimmobilien um 27,2 Prozent, die höchste Steigerungsrate verzeichneten die Marktforscher mit 42,1 Prozent in der Stadt Palma, gefolgt vom Südwesten, hier kosten Ferienimmobilien heute 37,8 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Gut ausgestattete Immobilien in guter Lage kosten in der Hauptstadt mittlerweile über 6.100 Euro pro Quadratmeter, im Südwesten im Durchschnitt über 6.800 Euro.

Platz drei mit gut 30 Prozent Preissteigerungsrate belegt die Region Süd. Doch im Gegensatz zu den Toplagen Palma und Südwest liegen hier die Durchschnittspreise mit knapp 4.000 Euro pro Quadratmeter noch deutlich unter dem Inselschnitt, den die Marktforscher mit gut 5.000 Euro ermittelten.

Porta Mallorquina Real Estate Manager Timo Weibel zeigt sich von dem Ergebnis wenig überrascht: "Palma hat sich in den letzten zehn Jahren von der verschlafenen Provinzstadt zum europäischen Hotspot entwickelt." Investoren kauften sich mit Vorliebe in der Altstadt ein, doch mittlerweile ist das Angebot an Projekten zur Luxussanierung knapp, wie Weibel weiß. Für die Zukunft sieht er in den Topregionen Palma und im Südwesten langfristig noch kein Ende des Wertsteigerungspotenzials.

Auch Studienleiter Prof. Marco Wölfle sieht keine Anzeichen für eine Blasenbildung in einzelnen Regionen. "Die historische Wertenwicklung zeigt, dass sich auch die Investition in Hochpreisgebiete durchaus lohnen kann, da hier das Nachfragepotenzial deutlich höher ist als in touristisch weniger attraktiven Regionen." Günstige Einstiegspreise bietet nach wie vor die Inselmitte, die aufgrund der weiteren Wege zum Meer traditionell günstiger ist als Küstenregionen.

Preisspiegel Mallorca Immobilien 2021

Trotz erheblicher Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie und Einbruch der Touristenzahlen präsentiert sich der Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca im ersten Quartal 2021 weitgehend stabil. Mit gut 5.000 Euro pro Quadratmeter ermittelten die Marktforscher inselweit fast exakt den gleichen Quadratmeterpreis wie Anfang 2020.

Typisches Mallorca Ferienhaus kostet im Schnitt knapp 1 Million Euro

Gut 4.500 Ferienimmobilien umfasst das aktuelle Angebot der großen Makler auf Mallorca. Eine entsprechende Datenanalyse ergab, dass die "typische Ferienimmobilie" auf Mallorca vier Schlafzimmer, drei Bäder und einen Pool hat. Je nach Region kostet das Urlaubsdomizil aktuell zwischen 650.000 EUR und 1.500.000 EUR, im Inseldurchschnitt rund 995.000 EUR.

Die klassische Ferienwohnung ist mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern etwas kleiner. Hier kostet der Quadratmeter zwischen 2.720 EUR und 4.230 EUR, im Schnitt 3.270 EUR. Je nach Region kostet die durchschnittliche Wohnung zwischen 235.000 EUR und 450.000 EUR, inselweit durchschnittlich 320.000 EUR.

Wer dazu noch auf Meerblick Wert legt oder gar die erste Linie sucht, muss je nach Region deutliche Aufpreise bezahlen. Inselweit liegt der Aufschlag für Immobilien direkt am Meer bei 75 Prozent. Ein weiterer Preistreiber ist das Alter der Immobilie. Im Vergleich zu Bestandsimmobilien muss man für Neubau im Schnitt mit 42 Prozent Aufpreis rechnen.

Finca-Office auf Mallorca statt Schreibtisch zuhause

Für das laufende Jahr gehen die Marktforscher je nach weiterem Pandemieverlauf mindestens von einer weiteren Stabilisierung der Preise aus. Timo Weibel kann sich in einzelnen Regionen sogar noch Preissteigerungen vorstellen: "Derzeit findet ein absoluter Run auf Mallorca Immobilien statt. Sobald Flugverbindungen offen sind, kommen die Kunden eingeflogen und sind so kaufentschlossen wie nie zuvor." Für ihn hat die Pandemie das Selbstverständnis der Menschen geändert: "Viele sagen sich, wenn nicht jetzt, wann dann." Viele wollen hier nicht nur geschützt ihre Urlaube verbringen, sondern suchen ein "Finca-Office" als Alternative zum heimischen Schreibtisch.

Marktstudie Mallorca Immobilien

Die Ergebnisse der unabhängigen und repräsentativen Marktanalyse auf https://www.porta-mallorquina.de zum Download bereit.