Hapag-Lloyd Cruises

MS EUROPA 2: Saison 2021/2022 ab sofort buchbar

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- 27 Reisen auf 144 Seiten mit fünf bis 95 Tagen an Bord - Premierenziele: Osterinseln, amerikanische Westküste und Hawaii - Exklusive Formatreisen: IN2BALANCE, ART2SEA und FASHION2NIGHT - Istanbul und Marmaris zurück im Programm

Ob Mythen und Legenden im Südostpazifik oder die Lange Anna in der Nordsee: Auch in der Saison 2021/2022 dürfen sich Gäste an Bord der EUROPA 2 auf vielfältige Routen freuen. Der heute veröffentlichte Hauptkatalog umfasst 27 Reisen von Oktober 2021 bis September 2022, die ab sofort auf www.hl-cruises.de buchbar sind. Neben beliebten Klassikern gibt es wieder neue Ziele: Erstmalig nimmt die EUROPA 2 Kurs auf die Osterinseln und die amerikanische Westküste. Ebenfalls kehren Istanbul und die Hafenstadt Marmaris zurück ins Programm. Aloha heißt es im Februar, wenn gleich vier hawaiianische Inseln angefahren werden. Modeliebhaber verbringen bei der Eventreise FASHION2NIGHT fünf Tage an Bord. Wer hingegen 95 Tage zur Verfügung hat, kombiniert sechs Reisen und überquert die halbe Welt. Interessierte bestellen den Katalog ab dem 3. März 2020 auf www.hl-cruises.de/kataloge.

Seit der Indienststellung im Jahr 2013 wird die EUROPA 2 kontinuierlich vom renommierten Berlitz Cruise Guide mit der Auszeichnung 5-Sterne-plus zum "besten Schiff der Welt" gekürt. Während in den Sommermonaten europäische Ziele die Routen bestimmen, geht es im europäischen Winter mit dem kleinen Kreuzfahrtschiff und maximal 500 Passagieren in die Ferne. Auch Fashion-, Kunst-, Musik- und Sportinteressierte finden abwechslungsreiche Formate an Bord des Luxusschiffes, das für einen modernen Lifestyle und einen legeren Dresscode steht und bei Berufstätigen wie Familien gleichermaßen beliebt ist.

Romanhelden und persönliches Wohlbefinden im Südpazifik

Diese Premierenroute verbindet die Hafenstadt Valparaiso mit Tahiti. Zu Beginn wartet die Robinson Crusoe Insel, auf der sich einst ein Matrose aussetzen ließ und somit vom Schriftsteller Daniel Defoe zum Romanhelden Robinson Crusoe avancierte. Nach mehreren Tagen Entspannung auf See, empfangen die bis zu 20 Meter hohen Moai-Statuen die Passagiere auf der Osterinsel. Hier können Kultstätten und Lavahöhlen besichtigt werden. Im Anschluss daran rückt eine weitere Romanvorlage in den Fokus: Die Bounty. Pitcairn, die einzige bewohnte Insel des Archipels, erlangte Berühmtheit durch die Meuterei auf dem Dreimaster. Im Rahmen des IN2BALANCE-Programms ergänzen zudem Trainingsmethoden und fernöstliche Entspannungstechniken das Bordprogramm. Darüber hinaus teilen qualifizierte Coaches und Experten die neusten Erkenntnisse in Sachen Ernährung.

Reisebeispiel: Von Valparaiso/Chile nach Papeete/Tahiti, 18.11. bis 04.12.2021 (16 Tage), ab 9.690 Euro inklusive An- und Abreisepaket. Weitere Informationen auf www.hl-cruises.de/EUX2128

Mit Aloha zur inneren Mitte

Exotische Inseln, Wasserfälle und die Weite des Pazifiks prägen die Route von den Fidschi-Inseln über Hawaii bis nach San Francisco, die ebenfalls im Rahmen des IN2BALANCE-Formats stattfindet. Zum ersten Mal läuft die EUROPA 2 gleich vier hawaiianische Inseln an. Reichlich Gelegenheit, um sowohl kulturelle Einblicke zu erlangen, als auch beindruckende Landschaften zu bewundern. Außerdem dürfen sich die Gäste auf kulinarische Köstlichkeiten in insgesamt sieben Restaurants auf der EUROPA 2 freuen. Sie zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre mit flexiblen Tischzeiten, freier Platzwahl und im Reisepreis inkludierten Speisen aus.

Reisebeispiel: Von Lautoka/Fidschi nach San Francisco/USA, 10.02. bis 03.03.2022 (22 Tage), ab 12.980 Euro inklusive An- und Abreisepaket. Weitere Informationen auf www.hl-cruises.de/EUX2203

Go West - Ganz viel Kunst, fünf Länder und der Panamakanal

Über zehn Ziele werden auf dieser Premierenroute angesteuert. Metropolen, wie Los Angeles und San Diego, wechseln sich mit idyllischen Hafenstädchen, wie Monterey und Santa Barbara, ab. Der Besuch der Golden Gate Bridge oder eine Weindegustation im Napa Valley gehören zu den vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten. Die Kunstreise im Rahmen des ART2SEA Formats wird von renommierten Kunstexperten begleitet. So erhalten die Gäste Einblicke in den internationalen Kunstbetrieb und besuchen exklusive Ausstellungen und Galerien. Das Lifestyle-Konzept der EUROPA 2 zeigt sich auch durch eine ausgewählte Kunstsammlung an Bord. Mehr als 890 Originalgemälde und -exponate sowie Fotografien und Skulpturen schmücken die Suiten sowie die öffentlichen Bereiche.

Je weiter es Richtung Guatemala geht, umso mehr steigen die Chancen auf Tierbeobachtungen. Die EUROPA 2 verfügt über einen geringen Tiefgang und ist mit einer Zodiac-Flotte ausgestattet. So gelangt sie zu Destinationen, die für große Schiffe nicht zu erreichen sind und ermöglicht besondere Anlandungen. Entlang der Halbinsel Baja California, sofern es das Wetter erlaubt, laden die Zodiacs zu Walbeobachtungen ein.

Reisebeispiel: Von San Francisco/USA nach Colon/Panama, 02.03. bis 22.03.2022 (20 Tage), ab 12.510 Euro inklusive An- und Abreisepaket. Weitere Informationen auf www.hl-cruises.de/EUX2204

Times Square, Martha's Vineyard, Helgoland und Elbphilharmonie

Zwei legendäre Städte, zwei besondere Inseln: Von New York geht es nach Oak Bluffs, dem Gegenstück zum quirligen Big Apple. Hier, auf dem größten Eiland Neuenglands, befindet sich das älteste noch funktionstüchtige Karussell der USA und pastellfarbene Zuckerbäcker-Häuschen säumen die Straßen. Wenn die EUROPA 2 den Atlantik überquert, bleibt Zeit für das IN2BALANCE-Programm: Innovative Trainingsmethoden für mehr Kondition, Beweglichkeit und Kraft treffen auf Entspannungstechniken und Konzentrationsmethoden. So erleben die Gäste entspannt die Insel Helgoland, bevor die Reise im Hafen von Hamburg ausklingt.

Reisebeispiel: Von New York/USA nach Hamburg/Deutschland, 18.04. bis 30.04.2022 (12 Tage), ab 5.990 Euro inklusive An- und Abreisepaket. Weitere Informationen auf www.hl-cruises.de/EUX2207

FASHION2NIGHT - Couture und Party

2022 ist es wieder so weit: Alle zwei Jahre treffen sich Designer, Modeexperten und Fashionistas an Bord der EUROPA 2. Höhepunkt der FASHION2NIGHT Reise ist die Show renommierter Designer an Bord des Kreuzfahrtschiffes im Hamburger Hafen. Dann verwandelt sich der Pool zum Laufsteg. Im Anschluss an die rauschende Partynacht folgt eine Reise von Hamburg über Göteborg und Kopenhagen zurück nach Hamburg, die ebenfalls im Zeichen der Mode steht. So finden unter anderem Workshops mit Modeexperten statt und es öffnet ein Pop-up Store, in dem die Gäste exklusive Kollektionsstücke der Designer kaufen können.

Reisebeispiel FASHION2NIGHT: Von Hamburg über Göteborg und Kopenhagen zurück nach Hamburg, 10.06.-15.06.2022 (5 Tage), ab 2.990 Euro. Weitere Informationen auf www.hl-cruises.de/EUX2212

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unter www.hl-cruises.de/blog

Kontakt:

Pressekontakt:

Karen Schmidt

Pressereferentin

Tel.: +49 40 307030-396

E-Mail: presse@hl-cruises.com