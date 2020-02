Hapag-Lloyd Cruises

Hotelier des Jahres 2020: Karl J. Pojer mit dem Special Award ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Gestern Abend wurde der renommierte Branchenpreis "Hotelier des Jahres" der ahgz - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung - im Berliner Hotel Intercontinental verliehen. Rund 1.000 Gäste fanden sich zu einem Gipfeltreffen der Hotellerie zusammen, um die Branchengrößen des Jahres zu ehren. Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises und Chairman des Leadership Councils von CLIA Deutschland, wurde mit dem "Special Award" ausgezeichnet. Dieser ehrt Persönlichkeiten, die sich durch Erfolg und Innovation besonders profiliert haben. Karl J. Pojer ist es bei Hapag-Lloyd Cruises gelungen, das Unternehmen mit Fokus auf Luxus und Expedition klar im Markt zu positionieren und das Profil zu schärfen.

Seit 1990 ehrt die ahgz herausragende Leistungen in der Hotellerie. Die diesjährige Jury bestand aus insgesamt 11 renommierten Experten der Branche. Juryvorsitzender Rolf Westermann, Chefredakteur der ahgz, kommentiert die Verleihung des "Special Awards" an Karl J. Pojer wie folgt: "Der Kreuzfahrttourismus boomt und ist eine der innovativsten und kreativsten Branchen im Tourismus. Hapag-Lloyd Cruises besetzt eine Nische im absoluten Luxusbereich dieser schwimmenden Hotels und ist im deutschsprachigen Raum Marktführer bei Expeditionsfahrten. Die Schiffe MS EUROPA und MS EUROPA 2 fassen maximal 500 Personen und werden wegen ihres hohen Standards regelmäßig mit Bestnoten ausgezeichnet. Der Vollbluthotelier und heutige CEO von Hapag-Lloyd Cruises, Karl J. Pojer, führt das Unternehmen seit Mai 2013 und steht auch für eine schonende Kreuzschifffahrt. So wird die Flotte ab Juli 2020 kein Schweröl mehr verwenden, sondern mit schwefelarmen Marine Gasöl 0,1 % betrieben. Die neuen Expeditionsschiffe sind landstromfähig und mit SCR-Katalysatoren ausgestattet, die den Stickoxidausstoß um rund 95 Prozent reduzieren."

"Es macht mich unheimlich stolz, diesen Preis entgegen zu nehmen. 2019 war für Hapag-Lloyd Cruises das beste Jahr der Geschichte. Der Award ist nun die Krönung und eine Auszeichnung, die ich insbesondere auch meiner großartigen Crew an Land und an Bord widmen möchte. Denn nur durch dieses Teamwork und unser gemeinsames Engagement zu höchster Qualität war und ist diese Leistung möglich. Somit bewährt sich meine Devise: Reisen kommt dem Paradies am nächsten", so Karl J. Pojer über seinen Preis.

Thomas, Michael und Ann-Kathrin Mack, Mitgesellschafter des Europa-Parks in Rust, wurden mit dem Branchen-Preis "Hotelier des Jahres" ausgezeichnet. Die Nachrichtensprecherin, Journalistin und Moderatorin Judith Rakers führte durch den Gala-Abend.

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unter www.hl-cruises.de/blog

Kontakt:

Negar Etminan

Leiterin der Unternehmenskommunikation

Tel: +49 40 307030-391

E-Mail: presse@hl-cruises.com