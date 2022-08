Kunstmuseum St.Gallen

On On Kawara | Einladung zum Presserundgang am 26. August um 11 Uhr, Kunstzone Lokremise St.Gallen

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

On

On Kawara

27. August – 6. November 2022, Kunstzone Lokremise St.Gallen

Mit Beiträgen von Bethan Huws, Tatsuo Miyajima, Barbara Signer, Aleksandra Signer und Roman Signer

Sie scheint nicht fassbar zu sein, diese Zeit, die unsere Existenz wie kaum eine andere Dimension definiert. Der Künstler On Kawara gab als Biografie stets die Zahl gelebter Tage an. Er hat 29 784 Tage gelebt.

Fünf Kunstschaffende sind in dieser Hommage an On Kawara, der einzigartige Werke zum Thema geschaffen hat, und seine Frau Hiroko Kawahara vereinigt. Bethan Huws, Tatsuo Miyajima, Aleksandra Signer, Barbara Signer und Roman Signer, die sich dem Fluss der Zeit in immer neuen Aspekten angenähert haben, stehen im Dialog mit der Werkgruppe von On Kawara aus der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen.

Biologische Lebenszeit und Kunst scheinen bei On Kawara identisch zu werden. Seine Chiffren des Seins zeigen sich in der kohärenten Werkgruppe, die 1997 und 2007 noch von seiner Frau Hiroko und dem Künstler selbst für St.Gallen zusammengestellt werden konnte. Die fünf ausgewählten zeitgenössischen Kunstschaffenden haben sich nochmals neu auf das Thema eingelassen und ihre Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums ergänzt und erweitert, um sich noch präziser dem Künstler On Kawara und der Flüchtigkeit der Zeit anzunähern.

Auch die Werkserie I GOT UP von On Kawara wird in der Ausstellung zu sehen sein. Als sich der Künstler 1975 in New York aufhielt, entstand unter anderem eine 86-teilige Bildpostkarten-Reihe. Adressiert an Heinz Nigg in Zürich, versendet per «Air Mail», datiert mit Monat, Tag, Jahr und immer mit der gleichen, knappen Botschaft versehen: «I GOT UP AT». Die danach auf die Minute präzise angegebene Uhrzeit sowie die Postkartensujets variieren von Karte zu Karte.

Kurator: Roland Wäspe

Wir laden Sie herzlich zu unserem Presserundgang am Freitag, den 26. August um 11 Uhr in der Kunstzone der Lokremise ein. Anmeldung für den Presserundgang oder für einen Interview-Termin vorab unter: kommunikation@kunstmuseumsg.ch.

____________________________________________________________

Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Gloria Weiss Kunstmuseum St.Gallen, Leitung Kommunikation, T +41 71 242 06 84

Sophie Lichtenstern Kunstmuseum St.Gallen, Kommunikation, T +41 71 242 06 85

www.kunstmuseumsg.ch