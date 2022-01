dpa Picture-Alliance GmbH

Matthias Gatzemeier neuer Head of Sales bei picture alliance

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Matthias Gatzemeier (47) übernimmt die Vertriebsleitung der Frankfurter Bildagentur picture alliance. In dieser Position verantwortet er alle strategischen und operativen Vertriebsaktivitäten der dpa-Tochter. Der studierte Betriebswirt kam 2011 zur picture alliance und war zuletzt als Senior Sales Manager für den Bereich TV verantwortlich.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Position intern mit einem erfahrenen und erfolgreichen Vertriebsprofi besetzen können. Als langjähriger Branchenkenner weiß Matthias Gatzemeier, worauf unsere Kunden Wert legen und was sie von uns erwarten. Wir freuen uns darauf, mit ihm die Marktposition der picture alliance in den nächsten Jahren weiter auszubauen und unsere Wachstumsstrategie erfolgreich voranzutreiben.", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin der picture alliance.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Matthias Gatzemeier bis 2004 BWL an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Anschließend war er in der Baubranche tätig, wo er sich vor allem um Kundenberatung, Angebotsmanagement und Terminsteuerung kümmerte. 2011 wechselte er zur picture alliance, wo er im Vertrieb tätig war, aber auch erfolgreich als Referent der Geschäftsführung unterschiedliche Projekte umsetzte oder als Projektleitung 2015/2016 die Umstellung auf eine neue technische Plattform begleitete. Als Senior Sales Manager betreute er den Bereich TV, vor allem die Key-Accounts im Bereich öffentliche und private Fernsehsender sowie zwischenzeitlich das Segment Newspaper.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 100 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).