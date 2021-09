RTLZWEI

Bombenstimmung auf "Love Island":

Jannik in Rage und fette Party mit Hit-Legende Loona!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Tortenschlacht bringt Jannik zum kochen

Kampf um das Herz von Heike

Loona und DJ Phil the Beat performen für die Islander

"Love Island", heute, 23. September 2021, 22:15 Uhr, RTLZWEI

Alle wollen Robin! Nach Angelina will nun Jennifer wissen, ob sie bei dem Bankkaufmann Chancen hat. Zwischen den Stühlen sitzt auch Granate Heike. Sie findet Dominik und Jannik gut. Doch zweigleisig im Jannik-Style will sie nicht fahren und sucht Rat bei den anderen Islanderinnen. Dass die keine gute Meinung von dem Kölner haben, zeigt sich spätestens beim Villa-Spiel. Gleich drei Torten landen in Janniks Gesicht. Der ist so richtig angezählt! Für mega Stimmung und heiße Beats dagegen sorgen am Abend dann Sängerin Loona und DJ Phil the Beat!

Wut nach Tortenschlacht

"Wie krank bitte hat sie dir das ins Gesicht gepfeffert? Ich habe direkt in deinem Blick gesehen, dass du so hart abgefuckt bist. Das war krank", wettert Jess gegenüber Jannik. Gemeint ist Jennifer, die beim Villa-Spiel eine Torte auf Jannik mit voller Wucht geschmissen hat. "Wir beide wissen, wie es ist, wenn Emotionen durcheinander sind. Deinen Move bei Franzi fand ich auch nicht cool", so die Begründung von Jennifer vor dem Tortenwurf. Auch Franziska und Andrina watschen ihn mit einer Torte ab. Der Kölner kocht vor Wut und ist sich keiner Schuld bewusst: "Das war echt unangebracht!"

Kuschelnacht lockt: Heike muss sich entscheiden

Jannik und Dominik gehen in die Vollen und wollen Granate Heike für sich gewinnen. "Jeder weiß, dass ich Interesse an Jannik habe aber auch an Dominik. Jetzt muss ich erst Mal selber gucken, wen ich von beiden kennenlernen will!", so Heike ratlos. Da der 23-Jährigen das Grundvertrauen bei Jannik fehlt, sucht sie Rat bei den Islanderinnen. Andrina attestiert ihr, dass Jannik ein "Playboy" ist. Aber Jannik schwirrt ihr einfach im heftig Kopf herum. Am Abend muss sie dann eine Entscheidung treffen, denn sie darf sich einen Begleiter für die Private Suite aussuchen. "Eine sehr schwierige Entscheidung und ich gehe jetzt einfach von meinem Bauchgefühl aus", so die Blondine.

"Bailando, Bailandooooooo...."

Mehr Party und Stimmung geht nicht! Die Islander bekommen einen exklusiven "Loona & Phil the Beat"-Auftritt im Garten der Villa. "Jetzt wird getanzt ihr Lieben", heizt Partyhitlegende und "Kampf der Realitystars"-Gewinnerin Loona ein. Und so hallt lautstark "Bailando" über die Insel der Liebe. Alle Islander singen und tanzen mit! "Das war ein cooler Abend. Loona ist eine coole Socke. Diese Erinnerung bleibt für die Ewigkeit. Danke schön", so das Party-Fazit von Mo!

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.