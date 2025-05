Gedeon Richter Plc.

„Gedeon Richter Haus der Hoffnung" öffnet seine Türen und unterstützt jährlich 300 Frauen in Bamako, Afrika

In Bamako, der Hauptstadt von Mali, wurde mit finanzieller Unterstützung von Gedeon Richter ein Zentrum eröffnet, das Gesundheits- und Bildungshilfe sowie eine Unterkunft für gefährdete Frauen bietet. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Arzneimitteln für die Frauengesundheit legt Richter in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, großen Wert auf die Förderung der Gesundheit und Lebensqualität von Frauen. Mit dem neuen Zentrum, das Dutzende von unterprivilegierten Frauen aus der Region aufnehmen kann, will Richter jährlich fast 300 Frauen helfen. Bei dieser Initiative handelt es sich nicht nur um eine einmalige Investition, denn das Pharmaunternehmen hat sich verpflichtet, den Betrieb des Zentrums Haus der Hoffnung langfristig zu unterstützen.

Anfang Februar 2024 wurde der Grundstein für das Gedeon Richter Haus der Hoffnung in Bamako gelegt, das Frauen, die vor Gewalt fliehen, Hoffnung auf ein erfüllteres Leben geben soll, indem es ihnen eine angemessene gynäkologische Versorgung und Bildung bietet. Das Zentrum ist seit Beginn des Jahres 2025 in Betrieb. Neben medizinischer und pädagogischer Unterstützung bietet Haus der Hoffnung auch psychologische und rechtliche Hilfe an und bietet Arbeitsmöglichkeiten im Zentrum.

Das „Gedeon Richter Haus der Hoffnung" wurde von der in Ungarn ansässigen Close to Africa Foundation in Zusammenarbeit mit ihrem lokalen Partner, der Sini Sanuman Foundation, durchgeführt. Richter trug einen erheblichen Teil der Baukosten und wird auch den Betrieb für mindestens die nächsten vier Jahre unterstützen. Ein Teil der Kosten für die Ausrüstung wurde durch das Hungary Helps Program, eine Initiative der ungarischen Regierung, gedeckt. Das Zentrum wurde von einem Team ungarischer Architekten entworfen, die auch dafür sorgten, dass das Gebäude für die afrikanischen Verhältnisse angemessen gebaut ist. Die ungarische NRO erhielt auch Spenden von zahlreichen Privatpersonen und ist weiterhin auf der Suche nach Spenden, um die Aufgaben von Haus der Hoffnung weiter auszubauen.

„Richter, als verantwortungsbewusstes europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, sucht seit langem nach Möglichkeiten, Regionen jenseits unserer traditionellen Märkte zu unterstützen, und konzentriert sich dieses Mal auf die Entwicklungsländer. Wir werden in Afrika Frauen in Not mit dem gleichen Engagement und der gleichen Leidenschaft unterstützen, wie wir es seit Jahrzehnten in vielen unserer Märkte erfolgreich tun. Unser Unternehmen unterstützt und organisiert zahlreiche Gesundheits- und Bildungsinitiativen im Einklang mit unserer Mission, die Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Initiativen für die Gesundheit von Frauen waren schon immer ein Schwerpunkt für uns,"sagte Zsuzsa Beke, Leiterin der Abteilung PR und Public Affairs bei Gedeon Richter.

Die Präsidentin der Stiftung Close to Africa, Andrea Morris, fügte hinzu: „Wir sind Gedeon Richter und dem Hungary Helps Program für ihre großzügigen Spenden dankbar. In der heutigen schwierigen Wirtschaftslage wird es immer schwieriger, Geldgeber zu finden, insbesondere für ein so einzigartiges Projekt. Ich bin zuversichtlich, dass unser lokales Wissen, unsere Erfahrung und unser Engagement uns helfen werden, jährlich etwa 300 Frauen zu unterstützen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Ich glaube wirklich, dass wir einen bedeutenden Unterschied machen."

Richter strebt danach, ein globaler Innovator in einigen wichtigen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, und setzt sich gleichzeitig dafür ein, dass Arzneimittel weltweit besser zugänglich sind. Das 1901 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, einer Marktkapitalisierung von 4,7 Mrd. EUR und einem Umsatz von 2,2 Mrd. EUR im Jahr 2024 betreibt das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum in Mitteleuropa. Die Forschung des Unternehmens sorgt für Durchbrüche in der Neuropsychiatrie und der Frauenheilkunde, während Biotechnologie und Allgemeinmedizin das erschwingliche Behandlungsportfolio stärken. Richter engagiert sich für nachhaltiges Wachstum und investiert in Forschung und Entwicklung, Produktion und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen unter www.gedeonrichter.com

