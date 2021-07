Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Drei Partner schließen sich Heidrick & Struggles in Europa an

London (ots/PRNewswire)

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im April und Mai 2021 drei Partner für seinen Geschäftsbereich Personalberatung in Europa gewonnen.

"Unsere Kunden sind auf der Suche nach leistungsstarken, agilen Führungskräften, die ihnen helfen, ihr Geschäft in die Zukunft zu beschleunigen", sagt Claire Skinner, Regionalleiterin für Europa und Afrika. "Mit diesen neuen Beratern werden wir weiter wachsen und unsere Fähigkeit stärken, unseren Kunden vertrauenswürdige Beratungsleistungen im Bereich Personalberatung und Führungskompetenz zu bieten."

Kit Bingham ist als Partner im Londoner Büro von Heidrick & Struggles tätig und leitet die britische CEO und Vorstandspraxis. Er leitet die Suche nach Vorsitzenden, nicht geschäftsführenden Direktoren und CEOs in einer Vielzahl von Branchen und unterstützt die Effektivität des Vorstands durch Nachfolgeplanung, Onboarding, Evaluierung, Diversität und Inklusion sowie Talenterfassung. Zuvor war er der britische Vorsitzende und Leiter der nicht-geschäftsführenden Abteilung einer anderen internationalen Suchfirma.

Silke Eisenreich ist als Partnerin im Frankfurter Büro von Heidrick & Struggles eingestiegen und bringt umfassende Erfahrung in der Beratung von Vorständen und Führungskräften im Finanzdienstleistungssektor in ganz Europa mit. Silke bringt große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden bei Nachfolge- und Einstellungsentscheidungen mit und ist hochqualifiziert darin, den zukünftigen Talentbedarf der Kunden zu decken. Zuvor war sie leitende Kundenberaterin bei einem globalen Personalberatungsunternehmen und baute die Finanzdienstleistungspraxis für den deutschen Markt auf.

Pedro Lerma ist als Partner im Madrider Büro von Heidrick & Struggles tätig und bringt 15 Jahre Erfahrung im Personalwesen mit. Pedro verfügt über weitreichende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften und berät diese bei ihren Nachfolgeplänen für Führungskräfte, einschließlich der Ernennung von sowohl geschäftsführenden als auch nicht geschäftsführenden Direktoren. Zuvor war er bei einem anderen globalen Personalberatungsunternehmen tätig.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com