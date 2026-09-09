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bexio erhält ISO-27001-Zertifizierung für Informationssicherheit

Rapperswil (ots)

bexio, die führende Schweizer Business-Software für KMU, hat die international anerkannte ISO/IEC-27001-Zertifizierung für Informationssicherheit erlangt. Die Zertifizierung wurde durch eine unabhängige, akkreditierte Prüfstelle nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27006 vergeben und ist bis ins erste Halbjahr 2029 gültig.

Sicherheit als Basis für Vertrauen

Cyberbedrohungen nehmen laufend zu, während der Aufbau einer eigenen, umfassenden IT-Sicherheitsinfrastruktur für kleine Unternehmen personell und finanziell oft nicht realisierbar ist. bexio übernimmt diese Verantwortung für seine Kundinnen und Kunden zentral. "Datensicherheit ist die Basis für das Vertrauen unserer Kunden", sagt Markus Naef, CEO von bexio. "Mit der ISO-27001-Zertifizierung bestätigen wir extern, dass wir den Schutz der Daten von Schweizer KMU sehr ernst nehmen."

Vorteile für die Treuhand-Branche

Auch für tausende Treuhänder, die täglich mit bexio arbeiten, bringt die Zertifizierung konkrete Vorteile. Die digitale Zusammenarbeit über bexio erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen, sodass der Austausch sensibler Finanzdaten zwischen Treuhänder und Mandant durchgehend geschützt ist. Für Treuhänder, die im Auftrag ihrer Kunden mit vertraulichen Buchhaltungs- und Finanzdaten arbeiten, schafft die Zertifizierung eine zusätzliche, extern geprüfte Vertrauensgrundlage.

Datenspeicherung ausschliesslich in der Schweiz

Ein zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts von bexio ist die Datenspeicherung in der Schweiz. Sämtliche produktiven Server befinden sich im Inland, weshalb alle Kunden- und Finanzdaten dem Schweizer Datenschutzgesetz unterstehen. Die ISO-27001-Zertifizierung ergänzt diesen rechtlichen Schutz nun durch eine formelle, unabhängige Bestätigung der zugrundeliegenden Prozesse.

Zertifizierung umfasst das gesamte Unternehmen

Die Zertifizierung deckt das gesamte Unternehmen ab, einschliesslich aller internen und externen Mitarbeitenden, aller Abteilungen sowie der Standorte Rapperswil und Vevey. Damit bestätigt eine externe, unabhängige Stelle, dass das Informationssicherheits-Managementsystem von bexio unternehmensweit den Anforderungen des Standards entspricht. Jährliche Zwischenaudits in den Jahren 2027 und 2028 sind bereits vorgesehen, um die kontinuierliche Einhaltung des Standards sicherzustellen.

Ergebnis eines mehrmonatigen Audits

Die Zertifizierung ist das Ergebnis eines mehrmonatigen internen Audits, in dessen Rahmen sämtliche Systeme und Prozesse überprüft und weiterentwickelt wurden. "Informationssicherheit ist tief in unserer Unternehmenskultur verankert und ein fortlaufender Prozess", ergänzt Tom Sprenger, CTO von bexio. "Diese Zertifizierung ist das Ergebnis der Arbeit des gesamten Teams, das abteilungsübergreifend an der Umsetzung dieses Standards mitgewirkt hat, und sie ist zugleich Ansporn, unsere Sicherheitsmassnahmen laufend weiterzuentwickeln."

Die Zertifizierung ist nicht einmalig gültig, sondern wird durch jährliche Zwischenaudits und eine Rezertifizierung nach drei Jahren laufend überprüft. Damit stellt bexio sicher, dass die Sicherheitsprozesse kontinuierlich an neue technologische Bedrohungen angepasst werden.

Über bexio

bexio ist die führende Schweizer Cloud-Business-Software für KMU, eine integrierte Gesamtlösung für eine einfache und erfolgreiche Geschäftsführung. Sie löst die täglichen Herausforderungen von Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freelancern, indem sie alle wesentlichen Aspekte des Geschäftsalltags nahtlos in einer einzigen Gesamtlösung vereint.

Mit bexio digitalisieren und automatisieren Unternehmen KI-unterstützt ihre Geschäftsprozesse, sparen wertvolle Zeit und gewinnen Freiraum, damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was das Unternehmen wirklich voranbringt.

bexio verbindet Unternehmen und ihre Treuhänder im selben bexio-Konto. Auf Basis der aktuellen Unternehmenszahlen erhalten Unternehmen fundierte Fachberatung und klare Strategieempfehlungen, die helfen, Prioritäten zu setzen, Risiken abzuwägen und Chancen rechtzeitig zu nutzen.

Über 100'000 Kunden vertrauen auf die bewährte Schweizer Qualität, die Sicherheit und die Innovation von bexio, der Lösung, die mit jedem Business mitwächst. Das Unternehmen mit Sitz in Rapperswil wurde 2013 gegründet und ist eine 100 % Tochtergesellschaft der Mobiliar.