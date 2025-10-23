bexio ag

bexio stärkt Marktführerschaft im KMU-Business-Softwarebereich mit Kontera

Rapperswil-Jona/Zürich (ots)

bexio, die führende Business-Software für Schweizer KMU und Treuhand-Software für die digitale Zusammenarbeit, wird die Kontera GmbH integrieren.

bexio, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mobiliar, unterstreicht mit der Integration von Kontera ihren Anspruch, die digitale Administration und Buchhaltung für Unternehmen in der Schweiz weiter zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und KMU noch effizienter zu gestalten.

Kontera bietet eine KI-basierte Lösung, die das Rechnungswesen spürbar effizienter gestaltet und den manuellen Arbeitsaufwand reduziert. Ihr Herzstück ist der "Kontera AI Agent", der eine vollautomatische Verarbeitung von Belegen ermöglicht. Die Integration dieser Funktion in die bestehende bexio-Software wird diese nicht nur benutzerfreundlicher und einfacher machen, sondern auch einen substanziellen Effizienzschub für die KMU-Kunden und Treuhänder bedeuten.

Die KI-Lösungen von Kontera, die monatlich bereits von über 2'500 Unternehmen und Treuhändern genutzt werden, ergänzen das bexio-Angebot ideal. Sie markieren den nächsten wichtigen Schritt in der Automatisierung administrativer Prozesse und der Buchhaltung. Die KI-Funktionen werden nahtlos in die bexio Business-Software integriert, sodass die über 90'000 Kunden mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft gewinnen.

Mit diesem Schritt setzen bexio und Kontera ein klares Zeichen: Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck, sondern ein Schlüssel zur Steigerung des Kundennutzens. Die Mitarbeitenden von Kontera führen ihre angestammten Tätigkeiten fort und spielen eine essenzielle Rolle beim weiteren Ausbau der KI-Funktionalitäten bei bexio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Statements

Pascal Schöni, CEO Kontera GmbH: "Wir sind unglaublich stolz und voller Freude, Teil von bexio zu werden", sagt der CEO von Kontera. "bexio hat sich als die erfolgreichste Business-Software für KMU und Treuhänder etabliert und wir sind überzeugt, dass unsere Expertise die ohnehin schon herausragende Lösung mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz noch besser und zukunftsfähiger machen wird."

Markus Naef, CEO bexio: "Die Integration von Kontera ist für uns ein sehr logischer Schritt", erklärt Markus Naef. "Künstliche Intelligenz kann einen grossen Vorteil für unsere Kunden bedeuten, aber nur, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Know-how von Kontera und ihre bereits bestehenden Funktionen bexio auf ein neues Level heben wird. KMU und Treuhänder werden von einem klaren, messbaren Nutzen profitieren".

Über Kontera

Kontera ist ein Schweizer FinTech und bietet eine cloudbasierte AI-Accounting-Plattform für vorbereitende Buchhaltung, Belegverarbeitung und Spesenmanagement. Der KI-gestützte Ansatz erkennt Inhalte in Belegen, schlägt passende Kontierungen vor und ermöglicht die weitgehend automatische Verbuchung sowie den Abgleich mit Bank- und Kreditkartentransaktionen.

Mit dem kontextbasierten KI-Agent, der auf dem Schweizer KMU-Kontenrahmen trainiert ist, lassen sich Regeln und Spezialfälle konsistent abbilden und Workflows spürbar beschleunigen. Die Plattform integriert sich nahtlos in gängige Buchhaltungssysteme und Banking-Schnittstellen. Kontera setzt auf hohe Sicherheits-, Datenschutzstandards und speichert alle Daten ausschliesslich auf Schweizer Servern.

Über bexio

bexio ist die integrierte Schweizer Gesamtlösung für eine einfache und erfolgreiche Geschäftsführung. Sie löst die täglichen Herausforderungen von Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freelancern, indem sie alle wesentlichen Aspekte des Geschäftsalltags nahtlos in einer einzigen All-in-One-Plattform vereint.

Mit bexio digitalisieren und automatisieren Unternehmen KI-unterstützt ihre Geschäftsprozesse, sparen wertvolle Zeit und gewinnen Freiraum, damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was das Unternehmen wirklich voranbringt.

bexio verbindet Unternehmen und ihre Treuhänder im selben bexio-Konto. Auf Basis der aktuellen Unternehmenszahlen erhalten Unternehmen fundierte Fachberatung und klare Strategieempfehlungen, die helfen, Prioritäten zu setzen, Risiken abzuwägen und Chancen rechtzeitig zu nutzen. Über 90'000 Kunden vertrauen auf die bewährte Schweizer Qualität, die Sicherheit und die Innovation von bexio, der Lösung, die mit jedem Business mitwächst.

bexio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mobiliar.

Interview-Anfragen

Markus Naef, CEO bexio und Pascal Schöni, CEO Kontera stehen heute, 23 Oktober 2025, von 10:00 bis 16:00 Uhr für Interviews zur Verfügung, um über diese wichtige Entwicklung zu sprechen. Bitte wenden Sie sich direkt an Thommy Rüegg, um einen Termin zu vereinbaren.