Spital Zollikerberg

Neuer Chefarzt für gynäkologische Onkologie am Spital Zollikerberg

Bild-Infos

Download

Zollikerberg (ots)

Das Spital Zollikerberg konnte mit Dr. med. Dimitrios Chronas einen neuen Chefarzt für gynäkologische Onkologie gewinnen. Als Spezialist auf dem Gebiet der operativen Gynäkologie und Geburtshilfe verfügt er über eine sehr grosse operative Erfahrung in der Behandlung aller gynäkologischen Krebserkrankungen wie die der Gebärmutter, der Eierstöcke sowie der Vulva und Vagina.

Seit April ist Dr. Chronas am Spital Zollikerberg als neuer Chefarzt für gynäkologische Onkologie tätig. Zuvor war er stv. Leiter des gynäkologischen Krebszentrums am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, einem Haus der Maximalversorgung. Seit 2014 besitzt er den Schwerpunkttitel gynäkologische Onkologie und ist seit 2016 zertifizierter Senior Mamma-Operateur nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Sein Aufgabenbereich ist besonders umfassend, auch durch seine Expertise bei schweren Endometriosen und komplexen Beckenbodenpathologien. Im Bereich gynäkologische Tumoren wird Dr. Chronas die vereinbarte Zusammenarbeit mit dem Spital Limmattal ausbauen.

Dr. Dimitrios Chronas freut sich sehr darüber, medizinische Versorgung auf höchstem Niveau sowie familiäres Begleiten am Spital Zollikerberg verknüpfen zu können. Er arbeitet bei seinen operativen Eingriffen sehr eng mit den Spezialisten der Viszeralchirurgie und Urologie des Hauses zusammen, was in Bezug auf die teils sehr komplexen Operationen von grossem Vorteil ist. Für Dr. Chronas ist eine ganzheitliche Herangehensweise bei der Behandlung von Krebserkrankungen bedeutend. Neben einer gynäkologischen Onkologie, die dem neuesten wissenschaftlichen Standard entspricht, möchte er mit dem gesamten Team ein umfassendes Behandlungsspektrum, auch unter Einbezug von psychoonkologischer Beratung und Komplementärmedizin anbieten. Besonders wichtig ist ihm eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen.

Weitere Informationen zu Dr. Chronas finden Sie hier www.spitalzollikerberg.ch/chronas

Über das Spital Zollikerberg

Als privates Akutspital mit öffentlichem Leistungsauftrag trägt das Spital Zollikerberg zur optimalen medizinischen Versorgung des Grossraums Zürich bei. Jährlich behandelt das Spital mehr als 10 000 Menschen stationär sowie rund 54 000 ambulant und führt über 7000 Operationen durch. Mit mehr als 2000 Neugeborenen im Jahr ist das Spital Zollikerberg eine der beliebtesten Geburtskliniken im Kanton Zürich. Das Dialysezentrum gehört mit 23 Plätzen zu den grössten Zentren im Kanton Zürich. Das von der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule getragene Spital bietet ein breites Angebot an medizinischen Leistungen in der Inneren Medizin, der Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe inkl. Neonatologie an. Mehr als 150 angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie rund 70 Belegärzte gewährleisten eine umfassende medizinische Betreuung.

Kontakt:

Spital Zollikerberg

Dr. Orsola Lina Vettori

Spitaldirektorin

T +41 (0)44 397 21 01

E-Mail: orsola.vettori@spitalzollikerberg.ch

www.spitalzollikerberg.ch